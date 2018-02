Jums sunku nustovėti vietoje, drėksta delnai ir akivaizdu, kad abi pusės supranta, kas vyksta. Galiausiai jūs išlemenate lemtingus žodžius ir sutariate dėl tikro pirmo pasimatymo. Tačiau tai tik pirmasis mūšis – pirmasis pasimatymas kelia dar daugiau streso. Tai kodėl tiek daug žmonių ryžtasi eiti į tiek daug pirmųjų pasimatymų?

Iš tikrųjų, suprasti, kodėl pirmieji pasimatymai nėra lydimi vien gerų emocijų, nėra sunku. Mes norime, kad jie pasisektų, todėl jaudinamės. Be to, tuomet žmonės vertina vienas kitą. Jūs savo porai pateikiate visas savo būdo savybes, tikėdamiesi, kad tarp jų nėra nieko atstumiančio.

Reikia pasistengti parodyti save iš gerosios pusės, neapsijuokti, tuo pačiu daug sužinoti ir apie kitą žmogų. Šiame keistame žmonių poravimosi rituale yra daugybė nežinomųjų ir viskas bet kurią akimirką gali baigtis savivertės pažeminimu, jei iš jaudulio pasakysi kažką ne taip, prastai perskaitysi kito žmogaus siunčiamus signalus ar tiesiog pasirodysi netinkamas. Tačiau nemažai žmonių tik ir eina į pirmuosius pasimatymus.

Mokslininkai iš Vulverhamptono universiteto išmatavo žmonių širdies ritmą pirmojo pasimatymo metu. Vidutiniškai jis buvo gana aukštas – 106 dūžiai per minutę. Palyginimui, vidutinis širdies dūžis pramogaujant vėjo tunelyje (įrenginyje, kuris imituoja šuolį parašiutu) siekia 111 dūžių per minutę. Apklausa atskleidė, kad 1 iš 6 žmonių mėgaujasi adrenalino antplūdžiu, susijusiu su pirmuoju pasimatymu.

Mokslininkai mano, kad tai gali būti priežastis, kodėl kai kurie žmonės kaskart ieško būdų nueiti į dar vieną pirmą pasimatymą. Jiems reikia to jausmo, nes kitaip – neįdomu. Kai santykiai tampa per daug patogūs ir nebekelia jaudulio, jie tiesiog nueina prie kito žmogaus. Lygiai taip, kaip žmonės po kelių šuolių parašiutu nebejaučia to adrenalino antplūdžio.

Įdomu tai, kad vyrai pasimatymų bijo labiau, tačiau moterys mano, kad jaudulys joms pakenkia labiau. Jos dažniau pradeda mikčioti, pamiršta apie ką kalbėjusios, bijo priimti sprendimus. Net trečdalis apklaustųjų pripažino, kad svarstė tiesiog neateiti į pirmą pasimatymą.

Beje, pirmieji pasimatymai nebūtinai turi būti tokie kupini abipusio streso. Kuo geriau pažįsti žmogų, tuo lengviau atsipalaiduoti. Dažniausi širdies dūžiai registruojami akluose pasimatymuose.