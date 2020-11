Kaip informuoja „Business Insider“, lapkričio 20 dieną recenzuojamame mokslo žurnale „Science Advances“ publikuotame straipsnyje teigiama, kad greitieji testai, nors ir yra mažiau patikimi, kaip polimerazės grandininės reakcijos (PGR) testai, visuomenės sveikatos ekspertams suteiktų galimybę imtis tikslinių intervencijų, o ne valstybinio lygio bei ekonomiką karantino – jei testavimas būtų masinis.

Greitieji testai nėra brangūs ir rezultatai būna aiškūs per kelias minutes, o ne per maždaug parą, kaip yra įprasta atliekant laboratorinį PGR testą. Ir jeigu per savaitę testavimas būtų atliktas pusei valstybės populiacijos, kartu su tais, kurių testo rezultatai yra teigiami, galima būtų pasiekti milžinišką poveikį, teigia mokslininkai.

„Mūsų didysis atradimas yra tai, geriau naudoti mažesnio jautrumo testus, kurie rezultatą gali pateikti labai greitai, nei jautresnį testą, kuris rezultatus pateiktų kitą dieną.

Vietoj to, kad sakytume kiekvienam likti namie, tokiu būdu užsitikrinant, kad iš namų neišeina ir ligos neplatina sergantieji, galėtume izoliacijos nurodymus pateikti tik žmonėms, kurie serga, kad visi likusieji galėtų gyventi įprastai“, – penktadienį sakė pagrindinis tyrimo autorius, Kolorado Boulder universiteto kompiuterių mokslo profesorius Danielis Larremoras.

Remiantis tyrimu, kurio pagrindą sudaro matematinis modeliavimas, greitaisiais testais kas tris dienas patikrinant tris ketvirčius miesto populiacijos užsikrėtusiųjų kiekį galima sumažinti 88 proc. ir tai pakankamas procentas, kad epidemija per šešias savaites būtų sunaikinta.

„Kalbama apie greituosius užkrečiamumo testus. Jie yra labai efektyvūs nustatant COVID-19 tuomet, kai žmonės gali platinti virusą“, – sakė tyrimo bendraautoris, Harvardo mokyklos epidemiologijos profesorius Michaelas Mina.

Teigiama, kad tokių testų prieinamumo didinimas yra viena iš strategijų, apie kurią galvoja būsimasis prezidentas Joe Bidenas.

Plačiau su mokslininku tyrimu galima susipažinti ČIA.