Pasaulio vandenynai ir net gėlo vandens ežerai stipriai kenčia nuo plastiko taršos, tačiau teigiamų pokyčių nematyti. Žmonės vis dažniau renkasi vandenį plastikiniuose buteliuose, manydami, kad jis švaresnis, bet ar tikrai? Štai ką mokslininkai jame aptiko.

Mokslininkai ištyrė 259 vandens butelius iš 11 populiariausių gamintojų. 93 proc. jų buvo užteršti plastiku. Kitaip tariant, žmonės, geriantys vandenį iš butelių, stipriai rizikuoja išgerti ir nemažai tikrų tikriausio plastiko. Ir ko tik mokslininkai neaptiko – daugiausia dalelių sudarė polipropilenas, nailonas ir polietilenas. Kai kurie aptikti plastikai net nėra naudojami butelių gamyboje, tačiau kažkaip surado kelią į juos.

Reikėtų paminėti, kad plastiko koncentracija labai skyrėsi tarp mėginių. Kai kurie plastiko dalelių turėjo labai mažai, o kituose buvo galima suskaičiuoti ir visas 10 tūkstančių. Skyrėsi ir šių dalelių dydis – jis svyravo nuo 6,5 iki 100 mikrometrų. Kitaip tariant, kai kurios dalelės buvo pastebimo ir plika akimi. Blogiausia tai, kad jokių rekomendacijų mokslininkai pateikti negali, nes ir šalia lentynoje gulėję to paties gamintojo buteliai buvo užteršti skirtingais mikroplastikų kiekiais.

Mokslininkai mano, kad daug didesnių dalelių atkeliauja iš paties butelio ir jo kamštelio, tačiau likusios gali atkeliauti ir iš vandens šaltinio. Ne visas vanduo buteliukuose atkeliauja iš požeminių gręžinių. Turint omenyje, kad mažytės plastiko dalys lengvai keliauja vandens kanalais, jos gali lengvai patekti ir į atvirus telkinius ar negilius gręžinius.

Turint omenyje, kad pasaulyje kasdien nuperkami keli milijonai buteliukų vandens, pavojus yra didžiulis, tačiau koks? Mokslininkai nesutaria, kokį poveikį sveikatai gali turėti kasdienis mikroplastikų vartojimas. Manoma, kad jie gali sukelti vėžį, tačiau kiti mokslininkai mano, kad tokios mažos plastiko dalelės gali būti greitai pašalinamos iš organizmo nepridariusios didesnių bėdų.

Pavyzdžiui, 2016 metais buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip su jūros gėrybėmis suvartotas mikroplastikas yra pašalinamas iš organizmo. Tyrimas parodė, kad 90 proc. plastiko iš žmogaus kūno pasišalina įprastai, tačiau dalis plastiko nukeliauja net į kraują.

Mikroplastiko dalelės yra aptinkamos ir maiste, ir aluje, ir žuvyje. Mūsų planetoje yra tiesiog per daug plastiko, kuris nėra efektyviai perdirbamas. Mokslininkams labiausiai liūdna ne dėl to, kad žmonės galimai nuodijasi gerdami vandenį iš buteliuko, bet dėl to, kad augantys butelių pardavimai tik dar labiau teršia pasaulio vandenynus. Ir pabaigos nematyti.

Beje, vienas iš tikrintų gamintojų, „Nestlé“, į šį mokslininkų tyrimą atsakė savo bandymais. Kompanija skelbia, kad mokslininkai gerokai perdeda – bandytuose šešiuose buteliuose rasta nuo 0 iki 5 plastiko dalelių. Taigi, plastiko vandenyje tikrai yra, nesutinkama tik dėl koncentracijos.