Mokslininkai ieškojo slaptų kambarių šalia Tutanchamono kapo

Panaudoję žemę skanuojantį radarą ekspertai pateikė „galutinius įrodymus, kad paslėptų kambarių šalia Tutanchamono kapo ar pačiame kape nėra“, rašoma ministerijos pranešime. Daugiau tyrimo detalių turėtų paaiškėti vėliau, juos pristatys Italijos mokslininkų komandai vadovavęs Francesco Porcelli. Ankstesni skenavimų duomenys skatino ekspertų prielaidas, jog šie paslėpti kambariai iš tiesų gali egzistuoti. Britų egiptologas Nicholas Reevesas kėlė versiją, kad minimas kapas iš tikrųjų priklauso Tutanchamono tėvo karaliaus Echnatono žmonai Nefertitei. Anot šios teorijos, Tutanchamonui mirus labai jauno amžiaus jis buvo palaidotas išorinėje kapo kameroje. Susiję straipsniai: Mokslininkai sudarė vėžį sukeliančių veiksnių sąrašą Mokslininkai iki šiol spėlioja, kas nutiko Baltijos jūros saloje: kūnai taip ir liko nepalaidoti Echnatonas yra žinomas kaip bandęs paversti Egiptą monoteistine šalimi, tačiau jam nepavyko. DNR tyrimai rodo, kad Echnatonas buvo Tutanchamono tėvas, tačiau egiptologai nesutaria dėl jo motinos tapatybės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.