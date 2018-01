Trūkstant dinozaurų griaučių iš Afrikos, paleontologams buvo sunku atkurti, kaip šie gyvūnai paplito pasaulyje po superžemyno Pangėjos skilimo prieš maždaug 200 mln. metų. Daug kas manė, kad Afrikos dinozaurai buvo visiškai izoliuoti nuo savo giminaičių kituose žemynuose. Naujasis pavyzdys, dramblio dydžio žolėdis dinozauras, pavadintas mansurozauru (Mansourasaurus), suteikė naujų duomenų apie Afrikos ir Europos dinozaurų ryšius, sako jo atradėjai. Aiškindamasi Mansourasaurus fiziologiją, komanda padarė išvadą, kad šis dinozauras yra „giminingesnis dinozaurams iš Europos ir Azijos, nei dinozaurams, atrastiems toliau į pietus Afrikoje ar Pietų Amerikoje“, sakoma paskelbtame Ohajo universiteto pranešime. Susiję straipsniai: Rusijoje atrasti milžiniški dinozaurai pavadinti sibirotitanais Kinijoje rasta šimtai skraidančių dinozaurų kiaušinių „Tai savo ruožtu rodo, kad artėjant šių gyvūnų karaliavimo pabaigai bent kai kurie dinozaurai galėjo judėti tarp Afrikos ir Europos. Paskutiniai Afrikos dinozaurai nebuvo visiškai izoliuoti“, – sakoma pranešime. Afrikoje rasta labai nedaug dinozaurų liekanų iš vėlyvojo kreidos periodo prieš 100–66 mln. metų. Dinozaurai išnyko maždaug prieš 66 mln. metų, turbūt dėl asteroido atsitrenkimo į Žemę. Didelę dalį teritorijos, kurioje būtų galima rasti fosilijų, dabar dengia vešli augmenija. Tuo tarpu, pavyzdžiui, plikose uolose Patagonijoje dinozaurų kaulų randama dažnai. Sacharos dykumoje rastos mansurozauro fosilijos yra geriausiai išsilaikę dinozauro griaučiai iš vėlyvojo kreidos periodo, kada nors rasti Afrikoje. Tarp fosilijų yra slankstelių, kaukolės, apatinio žandikaulio, šonkaulių, kojos kaulų gabalų. Mansourasaurus priklauso titanozaurų grupei, prie kurios priskiriami ir kai kurie didžiausi kada nors gyvenę sausumos gyvūnai, tokie kaip Argentinosaurus, Dreadnoughtus ir Patagotitan. „Kai pirmą kartą pamačiau šių fosilijų nuotraukas, išsižiojau iš nuostabos“, – sakė vienas tyrimo autorių Mattas Lamanna iš Carnegie (Karnegio) gamtos istorijos muziejaus Pitsberge. „Tai buvo Šventasis Gralis – gerai išsilaikęs dinozauras iš dinozaurų laikų Afrikoje pabaigos, kurio mes, paleontologai, ieškojome labai labai ilgai“, – pridūrė jis.











