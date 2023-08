Mokslininkai apskaičiavo, kiek mūsų galaktikoje gali būti nežemiškų civilizacijų: jų pasiųstas signalas pasiekti mus galėtų jau po 60 metų

Bet gali būti, kad Paukščių Take tų civilizacijų tiesiog nėra, arba jos per toli, arba per retai skleidžia signalus. Laikydami, kad būtent antroji priežastis (ar priežasčių grupė) yra teisinga, grupė mokslininkų įvertino, kiek technologinių signalų gali sklandyti Galaktikoje.