BAS nurodė, kad 2017-ųjų liepą nuo Larseno ledyno atskilus ledo masyvui, susiformavo ledkalnis, kuris buvo pavadintas A68. Jo plotas yra apie 5800 kv. km – beveik keturiskart didesnis nei Londonas. „Ši misija yra skubi. Ekosistema, galbūt tūkstantmečius buvusi pasislėpusi po ledu, gali pasikeisti, kai saulės šviesa ims keisti paviršinius jūros sluoksnius“, – sakoma BAS pranešime. Tarptautinė mokslininkų komanda į ekspediciją išplaukė iš Stanlio miesto Folklando salose ir praleis tris savaites BAS tyrimų laive „RRS James Clark Ross“. Susiję straipsniai: Mokslininkai pasidalijo pirmomis paslaptingų Antarkties gelmių gyvių nuotraukomis Tirpstantys Antarktidos ledynai atveria savo paslaptis BAS pranešė apie ekspedicijos pradžią socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbusi vaizdo įrašą, kuriame matomas iš Folklando salų išplaukiantis laivas, su prierašu „Jie išvyko!“ Į Folklando salas, esančias Atlanto vandenyno pietinėje dalyje už maždaug 500 km nuo Argentinos krantų, bet už maždaug 14 tūkst. km nuo Londono, teises reiškia ir Buenos Airės. Tai ekspedicijai vadovaujanti BAS jūrų biologė Katrin Linse sakė, kad ši misija yra „unikali galimybė ištirti jūrų gyvenimą, reaguojantį į ryškius aplinkos pokyčius“. Mokslininkai tyrinės jūros dugną, gaudys ten gyvenančius gyvūnus, mikrobus, planktonus, ims nuosėdų bei vandens mėginius. Jie taip pat registruos jūrų žinduolius ir paukščius, kurie galėjo migruoti į tą vietovę. Aplinkosaugos aktyvistų grupė „Greenpeace“ praėjusį mėnesį lankėsi Antarktyje ir iš povandeninio laivo jūros dugne užfiksavo iki šiol neištirtame povandeniniame pasaulyje įspūdingų vaizdų. Ta „Greenpeace“ ekspedicija buvo dalis kampanijos, kuria siekiama paversti didelę to regiono teritoriją didžiausiu pasaulyje vandenynų draustiniu.











