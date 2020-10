MIT mokslininkai žada, kad naujas COVID-19 testas bus toks pigus ir efektyvus, jog žmonės galėtų išsitirti kiekvieną dieną.

MIT, Jungtinio MIT ir Harvardo universiteto Broad instituto mokslininkai kartu su bendradarbiais Vašingtono universitete, Fredo Hutchinsono vėžio tyrimų centre, Brighamo moterų ligoninėje bei Ragono institute sukūrė CRISPR pagrįstą COVID-19 testą, vadinamą „STOPCovid“, galintį parodyti rezultatus per 30–60 minučių.

„Mums reikia greitų testų, kad žmonės galėtų juos atlikti kiekvieną dieną, o tai sulėtintų viruso protrūkį“, – sakė MIT mokslininkas Omar Abudayyeh.

Mokslininkai išbandė „STOPCovid“ testą su 402 pacientų mėginiais. Iš jų – 202 teigiami ir 200 neigiami. Testas aptiko 93 proc. teigiamų atvejų, nustatytų atlikus COVID-19 PGR testus. Be to, diagnostika yra pakankamai paprasta, kad ją būtų galima atlikti be specialios laboratorinės įrangos.

Mokslininkai siekė sukurti testą, kurį būtų galima lengvai atlikti gydytojų kabinetuose, vaistinėse, slaugos namuose ir mokyklose. „Mes sukūrėme „STOPCovid“, kad viską būtų galima padaryti vienu žingsniu“, – sakė MIT bioinžinerijos magistrantė ir pirmoji mokslinio straipsnio autorė Julia Joung.

„Vienas žingsnis reiškia, kad tyrimą galima atlikti už laboratorijos ribų ir tam nereikia ekspertų“.

Mokslininkai dabar bando „STOPCovid“ testą su seilių mėginiais, kad dar labiau supaprastintų procesą.

„Tikslas yra padaryti šį testą lengvai naudojamą ir tikslų, kad kuo anksčiau galėtume pasakyti, ar kažkas nešioja virusą“, – sako Feng Zhang, Broad instituto mokslininkas ir vyresnysis mokslinio straipsnio autorius.