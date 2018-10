Misūrio universitetas Nobelio premijos laureatą pagerbė rezervuota vieta dviračių stove

George'as Smithas šį mėnesį sužinojo, kad drauge su dviem kitais mokslininkais pasidalys šiemetinę Nobelio chemijos premiją. Kiti universitetai savo Nobelio premijų laureatus yra pagerbę jų vardo parkavimo erdvėmis. Tačiau 77 metų G. Smithas, kaip pats pripažįsta, „nėra geras vairuotojas“. Laikraščiui „The Kansas City Star“ G. Smithas sakė, kad nėra „dviračių entuziastas“, bet gyvena kiek daugiau nei kilometras nuo Kolumbijos universiteto miestelio ir kasdien dviračiu važinėja į darbą. Nobelio premijos laureatas George'as Smithas AFP / Scanpix Jo vardo vieta bus paprastame dviračių stove, tokiame, kokiais naudojasi ir visi kiti universiteto miestelio dviratininkai. Tačiau universitetas planuoja pakabinti ženklą, kuris visus informuos, kad ši konkreti vieta priklauso Nobelio premijos laureatui.

