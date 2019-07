Milijonas amerikiečių šturmuos legendinę „Area 51” – kariuomenė perspėja neiti į teritoriją, kurioje yra ginkluotų karių

Daugiau nei milijonas žmonių paspaudė „dalyvausiu“ mygtuką „Facebook“ renginyje „Žygiuokime į „Area 51”, jie mūsų visų negali sustabdyti“, o dar daugiau nei milijonas paspaudė, kad renginys juos domina. Renginio dalyviai grasina įsiveržti į slaptą Nevados karinę bazę, kurioje jų nuomone yra laikomi ateiviai. Bazės šturmas turėtų prasidėti rugsėjo 20 dieną. Renginio puslapį rasite čia.

Ateiviai, slapta karinė bazė ir paprastų piliečių organizuojamas šturmas, norint išvysti ateivius – istorija skamba absurdiškai, tačiau JAV valdžia yra sunerimusi. „Mes esame pasirengę apsaugoti Ameriką ir jos turtą“, – kalbėdama apie šį „Facebook“ renginį sakė karinių oro pajėgų atstovė spaudai Laura McAndrews.

Savo ruožtu „Facebook“ vartotojas Jackson Barnes, kuris ir yra šio renginio organizatorius, parašė, kad visas šis sumanymas tėra pokštas. „Sveiki, JAV vyriausybe. Čia tik pokštas, aš iš tiesų neplanuoju įvykdyti šį planą.

Tik pamaniau, kad būtų juokinga surinkti daug „patinka“ internete. Aš nesu atsakingas už tai, jei žmonės iš tiesų sugalvos įšturmuoti „Area 51”, – renginio puslapyje rašė J. Barnes.

He’s training to free the aliens at Area 51... pic.twitter.com/5oz1Q5rUZ6

Tačiau karinės oro pajėgos čia nemato nieko juokingo. „Area 51” yra JAV karinių oro pajėgų apmokymų centras. Mes raginame žmonės neiti į teritoriją, kurioje yra apmokomi ginkluoti JAV kariai“, – sakė atstovė spaudai.

Nenuostabu, kad JAV karinės oro pajėgos liko nepatenkintos – šis renginys žaibiškai tapo populiariausiu renginiu „Facebook“ istorijoje, o sąmokslo teoretikų, kurie daugybę metų bandė rasti šią bazę, yra šimtai.

Masinį susidomėjimą sukėlęs „Facebook“ renginys davė peno internetinių memų kūrėjams. Šiuo metu sunku apsilankyti tokiuose puslapiuose kaip „Reddit“ ar „9Gag” ir nepamatyti memų apie „Area 51” šturmą. Ar šturmas tikrai gali įvykti? Tikriausiai ne, bet kol JAV valdžia sunerimusi, piliečiai smaginasi.

the aliens at #Area51 waiting for the we outside text pic.twitter.com/3ZVywYKtg7