Meno istorikas teigia įminęs paslaptį, kur buvo nutapytas portretas „Mona Liza“

Anksčiau manyta, kad „Monai Lizai“ už nugaros matyti Buriano tiltas per Arno upę arba Vekjo tiltas Bobijaus miestelyje. Bet šie tiltai – su šešiomis arkomis, o Ponte di Valle turėjo keturias arkas, taigi, labiau tikėtina, kad paveiksle pavaizduotas jis; be to, ir kraštovaizdis aplink šį tiltą panašesnis į kraštovaizdį paveiksle.