Būklė, kurią mokslininkai siūlo vadinti arba „fermentacijos šlapimo pūslėje sindromu“ arba „fermentacijos šlapinantis sindromu“, kiek primena dar vieną retai sutinkamą sutrikimą – alkoholio fermentacijos žarnyne sindromą (šiuo atveju žmogui pakanka užvalgyti angliavandenių, ir jis apgirsta, jam net nereikia vartoti alkoholio).

Kalbant apie šios pacientės atvejį, gydytojams įtarimų dėl minėtojo sindromo kilo po to, kai pastebėjo, jog 61 metų pacientės kepenys smarkiai pažeistos, ji serga sunkiai kontroliuojamu diabetu.

Moteris apsilankė Pitsburgo medicinos centro presbiterijonų ligoninėje, kur buvo įtraukta į kepenų persodinimo laukiančiųjų sąrašą. Jau ir anksčiau gydytojai įtarė, kad moters sveikatos problemas lėmė priklausomybė nuo alkoholio (nes šlapimo tyrimų metu visais atvejais būdavo aptinkama alkoholio).

„Iš pradžių visi mūsų susitikimai iš esmės buvo apie tą patį, tad mūsų gydytojai ėmė manyti, kad pacientė slepia priklausomybę nuo alkoholio“, – atvejo aprašyme, paskelbtame praeitų metų vasarį, teigia medikai.

„Pastebėjome, kad kraujo plazmos tyrimų ieškant etanolio ir etilgliukuronido ir etilo sulfato, kurie yra etanolio metabolitai, rezultatai buvo neigiami, o štai šlapimo tyrimas dėl etanolio buvo teigiamas“, – atvejį aprašo specialistai.

Be to, moteris, kuri primygtinai neigė vartojanti alkoholį, nė per vieną apsilankymą klinikoje neatrodė apsvaigusi, nors etanolio kiekio šlapime rezultatai ir rodė girtumą.

Dar viena mįslė, su kuria susidūrė moterį gydė medikai, buvo didžiulis kiekis gliukozės – tai būklė, kai šlapime aptinkama itin daug aktyvių mielių.

„Šie atradimai paskatino pabandyti išsiaiškinti, ar gali taip būti, kad moters šlapimo pūslėje įsikūrė mielių kolonija, kuri fermentuoja cukrų ir gamina alkoholį“, – teigiama straipsnyje.

Atlikę išsamesnių šlapimo tyrimų, mokslininkai įsitikino, kad pacientės organizmas pats gamina didelį kiekį etanolio, o tai reiškia, kad neįprastus tyrimų rezultatus lėmė jos šlapimo pūslėje cukrų fermentuojančios mielės.

Ekspertai nustatė, kad šiuo atveju veikia mielės, žinomos kaip Candida glabrata – tai natūralios mielės, aptinkamos organizme, jos primena alaus gamintojų naudojamas mieles, tačiau įprastai jų organizme nebūna tiek daug.

Deja, bet skyrus gydymą priešgrybeliniais vaistas sumažinti mielių kolonijos moters organizme nepavyko, greičiausiai taip nutiko dėl to, jog pacientė sirgo nepakankamai gerai kontroliuojamu diabetu. Atsižvelgus į moters būklę, teko iš naujo svarstyti kepenų transplantacijos galimybę, tačiau ataskaitoje nepatikslinama, kaip jai sekėsi toliau.

Ieškodami duomenų būtent apie šios pacientės būklę, ekspertai rado ir daugiau informacijos apie etanolio gamybą šlapime, tik ji labai ribota.

Tai reiškia, kad ir daugiau pacientų praeityje galėjo patirti būtent šią retą sveikatos būklę, tačiau simptomai liko neatpažinti dėl neįprastos ir menkai pažįstamos patologijos prigimties.

„Patirtis, su kuria susidūrėme, labai aiškiai parodo, kaip lengva nepastebėti šios būklės simptomų. Medikai privalo itin kruopščiai įvertinti visus veiksnius ir laboratorinių tyrimų rezultatus“, – teigiama išvadose.