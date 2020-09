Masinė vagystė, kuria intensyviai domisi Interpolas: keičiantis klimatui – šis reiškinys tik dažnės

Žemė – vandens planeta, tačiau didžioji dalis to gėrio nėra gėlas. Žmonėms ir gyvūnams reikalingas gėlas vanduo, kurio, deja, pakanka ne visur. Dar blogiau tai, kad nemažai turimo vandens išteklių yra pavagiami. Kaip rašoma įžangoje, tas pavagiamo vandens kiekis yra kažkur tarp 30 ir 50 proc. Vanduo yra daug svarbesnis išteklius nei nafta, tai kodėl apie tokio masto nusikaltimus jūs nesate girdėję?

Dėl to, kad didelė dalis vandens vagysčių vyksta besivystančiose pasaulio šalyse. Apie jas nepranešama, nes manoma, kad žmonės vagia tam, kad išgyventų. Žmogus vandens nesukūrė, tai kaip jis gali kažkam priklausyti? Bet priklauso, nes žmogus sukūrė infrastruktūrą tam vandeniui gauti. Reikia įdėti nemažai darbo, kad jūsų karvės turėtų pakankamai vandens, o tada sužinote, kad jis dingo. Tai yra nusikaltimas, kuriuo didžiausia tarptautinė kriminalinės policijos organizacija „Interpol“ aktyviai domisi.

Taip, tiesa ta, kad didžioji vandens vagysčių dalis įvyksta žemės ūkio sektoriuje. Tačiau ne visada. Ir tai vyksta ne tik besivystančiose pasaulio šalyse, kur viską galima pateisinti skurdu. Tarptautinė mokslininkų komanda išanalizavo vandens vagysčių situaciją JAV, Australijoje ir Ispanijoje ir išskyrė pagrindinius faktorius, skatinančius vandens vagystes. Tai – socialiniai nusistatymai, neefektyvios institucijos ir nežinia apie ateities vandens atsargas.

Dažnai vanduo žemės ūkio srityje vagiamas dėl to, kad nemanoma, kad jis kam nors turėtų priklausyti. Kai ūkininkams labai trūksta vandens javams, o šalia esančios įmonės jo turi pakankamai, vandens vagysčių būna dažniau. Be to, institucijos dažnai tiesiog neturi įrankių užkirsti kelią vagystėms. Mokslininkai paminėjo atvejį, kai JAV marihuanos augintojai vogė gėlą vandenį tiesiai iš priešgaisrinių hidrantų ir policija nieko negalėjo padaryti. Galiausiai, vandens vagysčių padaugėja, jei prognozuojama sausra.

Vandens vagysčių tik daugės keičiantis klimatui. Labai svarbu stengtis užtikrinti gėlo vandens prieinamumą visiems žmonėms, tačiau tuo pačiu privalome saugoti savo išteklius. Esame nuolat skatinami tausoti vandenį, tačiau tuo pat metu vagys juo naudojasi daug negalvodami apie jo kainą ar poveikį aplinkai.