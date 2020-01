Elonas Muskas anksčiau yra minėjęs, kad „Marsopolio“ miesto pastatymas kainuotų „nuo 100 milijardų iki 10 trilijonų JAV dolerių“.

Kad lengviau būtų suvokti apie kokias pinigų sumas kalbama, verta pasakyti, kad „Marsopolio“ pastatymas kainuotų mažiausiai 10 proc. JAV 2019-ųjų viso karinio biudžeto, o Lietuvos 2019-ųjų metinis valstybės 10,5 mlrd. eurų biudžetas prie tokių „Marsopolio“ kaštų atrodo labai jau kukliai.

Ir panašu, kad Elonas nenori į Marsą nusiųsti vos keleto žmonių. Jis ketina į šią planetą nuskraidinti visą milijoną Žemės gyventojų.

Elonas kelia tikslą per metus pastatyti po 100 „Starship“ raketų ir per 10 metų iš viso turėtume 1000 tokių raketų.

Taip pat kasmet į Marsą būtų nuskraidinama po 100 megatonų krovinių arba po 100 000 žmonių. „Tai yra mūsų tikslas“, – teigia Elonas.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020



Vienas iš „Twitter“ lankytojų Elono pasiteiravo, kaip gi tiek daug žmonių galėtų nukeliauti į Marsą. Juk Žemės ir Marso trajektorijos susiderina tik kas 26 mėnesius ir kelionių langas tėra 30 dienų.

Elonas Muskas mano, kad 1000 „Starship“ raketų su žmonėmis būtų iškeltos į Žemės orbitą ir atsidarius tam 30 dienų langui – laivai pajudėtų link Marso.

Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~30 days every 26 months. Battlestar Galactica … — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020



Žmonės greitai pradėjo skaičiuoti, kad esant tokioms sąlygoms, iki 2050-ųjų metų „SpaceX“ galėtų į Marsą nugabenti milijoną žmonių. Ir pasiteiravus Elono ar tikrai taip ir yra – jis paprastai atsakė, jog „Taip“.

Elonas taip pat pabrėžia, kad norint sukurti žmonių koloniją tolimojoje planetoje, reikės nugabenti beprotiškai didelį kiekį krovinių.

„Būtina per metus į orbitą iškelti megatonas krovinių, jei norime, kad tarpplanetinis gyvenimas taptų realybe“, – teigia Elonas.

Elonas skaičiuoja, kad kiekvienas „Starship“ raketos skrydis – o jų vidutiniškai turėtų būti po 3 per dieną – galėtų nugabenti daugiau nei 100 tonų krovinį, o tai „reiškia, kad 10 tokių raketų per metus į orbitą galėtų iškelti megatoną krovinių“, – pridūrė Elonas.