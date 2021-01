Kaip sukurti mišką nesodinant medžių? Kaip galime gerinti Senojo Žemyno miškingumą, jei laisvuose žemės plotuose nepasirodys žmonės su sodinukais ir kastuvais? Iš tikrųjų, ši idėja yra labai paprasta.

Nevyriausybinė organizacija „Rewilding Britain“ paskelbė pranešimą, kuriame ragina žmones nesodinti miškų, kad miškų padėtis būtų geresnė. Tiksliau, žmonės turėtų sodinti medžius tik ten, kur natūralus miško plėtimąsis yra mažai tikėtinas. Ši idėja yra paremta moksliniais tyrimais, kurie rodo, kad natūralūs miškai – tie, kurių žmonės nesodino – turi žymiai geresnius šansus išgyventi ir plėstis. Be to, natūralūs miškai pasižymi nepalyginamai geresne biologine įvairove ir jiems nereikia tokios žmonių priežiūros.

Greiti miškininkystės projektai dažnai kuria perdėtai tvarkingus vienarūšius miškus. Juose greičiau plinta ligos. Be to, taip dažnai į ekosistemas įterpiamos invazinė rūšys. Gražiai į eiles susodinti medžiai nepalieka tiek daug kampelių pasislėpti – užuovėjos reikia ir kai kuriems augalams, ir gyvūnams. Galiausiai, tai nėra geras žemės panaudojimas.

Skirtingos rūšies medžiai dažnai turi skirtingas šaknis. Vienų medžių šaknys raizgosi netoli paviršiaus, kitų – giliau. Taigi, įvairiomis rūšimis turtingi natūralūs miškai yra sveikesni, nes naudoja didesnį žemės tūrį. Be to, kai kurios rūšys geriau draugauja su grybais.

Neseniai Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė planą, pagal kurį 30 tūkstančių hektarų žemės taps mišku. „Rewilding Britain“ šis planas patinka, bet organizacija norėtų, kad miškų augimas nebūtų skatinamas medžių sodinimu. Galima rinktis kur kas pigesnį ir natūralesnį kelią – leisti miškui augti pačiam.

Tai padėtų augti geresniam miškui. Be to, naujas tyrimas rodo, kad natūraliai užaugęs miškas sugeria daugiau CO2. Žinoma, miško ataugimui žemė turi būti tinkamai paruošta. Čia nebeturėtų ganytis naminiai gyvūnai, galintys nugraužti jaunus medelius. Be to, šalia augantys miškai turėtų būti neliečiami ir apsaugoti, kad jų barstomos sėklos rastų naujus namus.

Miškų plėtimas, žinoma, yra gera mintis. Tačiau ne visi ją sutiks su džiaugsmu. Ūkininkams žemė yra labai vertinga, todėl jie norės kompensacijų, kad galėtų ramiai stebėti, kaip buvusios ganyklos virsta jaunuolynais. Kaip jaunuolynai virsta miškais ir giriomis jau stebės jų vaikai ir anūkai.