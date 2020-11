Pirmas klausimas, kurį norisi užduoti kalbant apie naująjį „Spider-Man: Miles Morales“ žaidimą yra toks: ar čia tiesiog mažesnė ir trumpesnė 2018-aisiais metais pasirodžiusio žaidimo „Marvel‘s Spider-Man“ versija? Atsakymas gali būti netikėtas – taip, savo trukme žaidimas trumpesnis, bet praktiškai visais kitais aspektais yra ne tik skirtingas, bet netgi geresnis už savo pirmtaką.

„Spider-Man: Miles Morales“ © Ekrano nuotr.

Pradėkime nuo žaidimo siužeto. Žmogus-voras senbuvis išvyksta atostogų, todėl miesto sargo pareigos trumpam perleidžiamos naujai indoktrinuotam voražmogiui Miles Morales. Šis veikėjas iš karto paperka savo kitoniškumu, savitu stiliumi ir netikėtu siužetu.

Tiems, kas matė 2018 metų animacinį šedevrą „Spider-Man: Into the Spider-verse“, staigmenų bus šiek tiek mažiau, bet iš esmės „Spider-Man: Miles Morales“ pasakoja savarankišką, įtraukiančią ir net dramatiškesnę istoriją nei prieš du metus pasirodęs „Spider-Man“. Tai, kad žaidimo siužetas kiek trumpesnis jam net padeda – tokiu būdu išvengiama nereikalingų klišių ar misijų, skirtų pratempti laikui ir dirbtinai užgaišinti žaidėją. Be to, žaidimo kūrėjai sugebėjo papasakoti labai žmogišką istoriją, paremtą santykiais tarp pagrindinių veikėjų, o ne tiesiog eilinę „blogiukų“ bei geriečių dvikovą. Dėl šios priežasties žaidime daug išties emocionalių momentų.

Pokyčių sulaukė ir pats Žmogaus-voro žaismas. Žinia, Miles Morales įkando visai kitas voras nei savo laiku Piteriui Parkeriui, todėl naujasis Žmogus-voras gali pasigirti ir kiek kitokiomis galiomis – pavyzdžiui, galimybė elektrifikuoti savo atakas ar voratinklius bei tapimas nematomu. Pastaroji galia ypač pravers mėgstantiems sėlinti, o pirmoji, elektros galia, pasitarnaus gana dažnose žaidimo kovose. Šios atakos leis praturtinti turimų veiksmų arsenalą ir, dažnai, išsisukti iš keblios padėties, kai priešai mus apsups.

„Spider-Man: Miles Morales“ © Ekrano nuotr.

Kalbant apie patį žaismą plačiau, visi susidūrimai su priešais bus dvejopi – arba atvira kova su visais vienu metu arba sėlinimas bei galimybė išgaudyti kiekvieną priešininką atskirai. Abu kovos būdai yra gana skirtingi – kovojant atvirai reikės atidžiai sekti, ar mūsų neapsupa ir ar negresia pavojus, o sėlinant ir gaudant visus po vieną – stebėti, ar tyliai voratinkliais aplipinant vieną priešininką, viso to nemato kitas.

Toliau pokyčiai matyti ir „Spider-Man: Miles Morales“ išorėje. Nors žaidimo veiksmas, kaip ir praėjusį kartą, vyksta Niujorke, smagu, kad kūrėjai šį miestą perkėlė į žiemą, todėl aplinkos, nors ir pažįstamos, bus kitokios. Taip pat visai kitaip nuteikia žaidime tvyranti Kalėdinė nuotaika, šventiniai papuošimai ir mažos smulkmenos, kurios rezonuoja su visuotiniu žiemos švenčių laukimu. Reikia nepamiršti, kad pats Miles Morales yra iš Harlemo, todėl būtent šiam Niujorko rajonui ir skiriamas didžiausias dėmesys, kas taip pat yra nauja kryptis lyginant su praėjusiu žaidimu. Jausmas, kad atsidūrėme Harlemo rajone persiduoda ir į muziką, ne tik vaizdą, todėl čia išgirsime šiuolaikiškų ritmų, kurie atspindi būtent šio rajono kultūrą ar tradicijas. Smagu, kad ir žaidimo veikėjai bei jų siužetinės linijos yra susijusios su pačiu miestu bei konkrečiu Niujorko rajonu bei emocionaliai surezonuoja dramatiškais istorijos momentais.

„Spider-Man: Miles Morales“ © Ekrano nuotr.

Galiausiai, „Spider-man: Miles Morales“ kūrėjai daug dėmesio skyrė ne tik pagrindinei, siužetinei veiklai, bet ir pašalinei. Pavyzdžiui, čia, kaip ir kituose atviro pasaulio žaidimuose, reikės surinkti po miestą išmėtytus daiktus, tačiau jie yra visai kitokie nei ankstesniame „Spider-Man“ žaidime, be to, dažnas turi savo istoriją ar prasmę. Pavyzdžiui, viena tokių rinkliavų po miestą susijusi su muzikiniu įrašu, kurį sukurti reikia iš skirtingų Niujorko garsų – varpo dūžių, kelto sirenos, vėjo varpelių ir t. t.

Taip pat didelės pagyros kūrėjams už tai, kad šiek tiek pamažino šalutinių misijų skaičių, bet mainais pakėlė jų kokybę. Dabar šalutinės misijos įdomumu bei įvairove prilygsta siužetinėms, o dažnai įneša ir netikėto lengvabūdiškumo, pavyzdžiui, misija, kuomet Žmogus-voras vyksta gelbėti katino, kurio vardas taip pat Žmogus-voras. Iš to kyla įvairių kuriozinių situacijų, kurios pagyvina žaidimą ir suteikia pakankamai progų pasijuokti.

„Spider-Man: Miles Morales“ © Ekrano nuotr.

Jeigu labiausiai rūpi tai, kaip šis žaidimas atrodo naujos kartos konsolėje „PlayStation 5“ – turime gerų žinių. Miestas, efektai, kovos ir net smulkios detalės yra itin detalios, o tai suteikia netikėtą gyvumo pojūti ir būtent tokį WOW efektą, kurio ir tikiesi iš naujos kartos. Ypatingai nustebina pats pirmas susidūrimas su vienu iš pagrindinių žaidimo priešų raganosiu. Patiriamas efektas prilygsta pirmam įspūdžiui, kai 2018-ų metų žaidime „God of War“ sutinkame veikėją Baldur. Nustebinti liks ir tie žaidėjai, kurie pripratę prie ilgų krovimosi langų, nes čia jų – nėra visai. Paspaudi mygtuką ir iš karto gali žaisti. Taip pat „Spider-Man: Miles Morales“ ypatingai gražiai atsiskleidžia ilgai naujos kartos konsolėse laukta technologija „ray tracing“. Jos dėka nuo visų stiklinių paviršių atsispindi vaizdas, todėl šiame žaidime tai pajausime su kaupu – ypač skriedami po miestą, kuriame apstu stiklinių dangoraižių. Tad žaisdami pagaliau galėsime ant pastatų stiklų pamatyti iš šalies, kaip, valdydami Žmogų-vorą, voratinkliais raižome Niujorką.

„Spider-Man: Miles Morales“ © Ekrano nuotr.

Tiesa, verta pastebėti, kad žaidimą „Spider-Man: Miles Morales“ gali įsigyti ne tik „PlayStation 5“, bet ir konsolės „PlayStation 4“ savininkai. Kita vertus, ši žaidimo versija gerokai nusileidžia tam, ką randame žaisdami su PS5. Taip, siužetas, veikėjai, žaismas – tokie patys, bet žaidžiantys su „PlayStation 4“ negalės mėgautis „ray tracing“ efektais bei turės susitaikyti su krovimosi langais, kai naujos misijos ar iš naujo paleidžiamas žaidimas kurį laiką krausis, kaip tai ir būdavo įprasta iki šiol.

Apibendrinant, „Spider-Man: Miles Morales“, nors mažesnis ir trumpesnis, yra savo pirmtaką pranokstantis žaidimas, pasakojantis kur kas asmeniškesnę bei dramatiškesnę istoriją. Kita vertus, šis žaidimas nėra jau toks trumpas – žaidžiant tiek istoriją, tiek šalutines misijas, jo įveikimui gali laisvai prireikti apie 15 valandų, o jei norėsime surinkti viską, ką siūlo šis žaidimas, galime lengvai užtrukti ir apie 30 valandų. Prisiekusiems voražmogio gerbėjams tai – būtinas pirkinys ir žaidimas, o tiems, kas tik ką įsigijo ar ketina įsigyti naująją „PlayStation 5“ konsolę – puiki Kalėdine dovana ir proga išbandyti naujosios konsolės galimybes.

Žaidimas vertinamas stipriu 9 iš 10.

Žaidimo kodą apžvalgai suteikė jo leidėjas „PlayStation Studios“.