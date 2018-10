Penktadienį skelbiami rinkimai naujos organizacijos narių vietoms užimti, informavo LMA. Anot pranešimo, į Jaunąją akademiją turėtų patekti ne vyresni nei 40-ies metų mokslininkai, „pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje“, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų. Pirmieji dešimt narių turėtų paaiškėti lapkričio pabaigoje, įvertinus gautas paraiškas – galutinai suformuoti LMAJA ketinama per ketverius metus, kasmet išrenkant po dešimt naujų narių. Narių kadencijos bus ribojamos iki ketverių metų. Tikimasi, kad Jaunoji akademija sudarys palankesnes sąlygas kūrybinei bei organizacinei veiklai plėtoti. Pasaulyje veikia 34 jaunosios akademijos ir 14 jaunųjų mokslininkų asociacijų, jas jungia Pasaulio jaunoji akademija.

