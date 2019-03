Lietuvoje bus ruošiami blockchain technologijos specialistai

Sekdama IT rinkos tendencijas, suaugusiųjų programavimo mokykla „Vilnius Coding School“ savo ruožtu plečia paslaugas ir pradės rengti blockchain specialistus, siekiant spręsti vieną iš pagrindinių priežasčių, trukdančią pasiekti olimpo viršūnę, – su blockchain mokančių dirbti specialistų trūkumą. Tokių specialistų paklausa pasaulyje per pastaruosius metus išaugo daugiau nei 500 proc., rašoma atsiųstame pranešime spaudai.

„Stebime rinkos situaciją ir šiuo metu jaučiame poreikį ugdyti tiek teorines, tiek praktines žinias apie blockchain tarp Lietuvos IT specialistų. Dažnai blockchain terminas yra neteisingai vartojamas arba ši technologija siūloma taikyti pernelyg plačiame kontekste. Tai sukelia nepagrįstai didelių vilčių, o vėliau nusivylimų, – sako programavimo mokyklos „Vilnius Coding School“, turinčios padalinius Vilniuje, Kaune ir Rygoje, įkūrėja Julija Rimšelė. – Iki šiol išmokti dirbti su viena iš perspektyviausių IT industrijos inovacijų – blokchain – buvo galima tik per atstumą – prisijungus per interneto tinklą. Norime pakeisti nusistovėjusią praktiką, todėl savo mokykloje siūlysime mokymus, kur supažindinsime specialistus su blockchain technologija ir išmokysime su ja dirbti.“

Pasak J. Rimšelės, apskritai ši technologija kas dieną pritaikoma vis platesniame paslaugų spektre, o apklausų duomenimis, iki 2027 m. net 10 proc. pasaulinio BVP generuos verslai, susiję su blokų grandinės technologijos taikymais finansų, ekonomikos, internetinio komunikavimo sprendimų srityse. „Pamažu dingsta nusistovėjusi nuomonė, kad blokų grandinė apima tik finansų sektorių. Blokchain technologija įsilieja į daugiau sričių – ji gali būti naudojama logistikos, telekomunikacijos ir kitose srityje. Kai kurios valstybės blockchain technologiją yra pritaikiusios ir valstybiniame sektoriuje“, – pasakoja programavimo mokyklos įkūrėja.

Pirmieji Lietuvoje blokų grandinės specialistus ruošiantys mokymai startuos balandžio mėnesį Vilniuje.