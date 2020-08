Lietuvių tyrimas parodė, ką turime žinoti apie kalorijų ribojimą: tai ypač svarbu senyvame amžiuje

Kaip rašoma pranešime spaudai, naujausiu tyrimu siekta ištirti maisto kiekio ribojimo poveikį griaučių raumenims subrendus ir senyvame amžiuje. Tokius eksperimentus su žmonėmis apsunkina genetiniai žmonių skirtumai, gyvenimo sąlygų ir mitybos įpročių įvairovė bei netikslumai, kurie atsiranda vertinant su maistu gaunamą kalorijų kiekį. Todėl mokslininkai pasirinko C57BL/6 J pelių rūšį, kuri yra dažnai naudojama tiriant žmonių medžiagų apykaitos ypatumus. Tyrimui buvo pasirinktos nuo 6 ir 24 mėnesių amžiaus pelės, kurios atitinka 30 ir 70 metų žmonių amžių.

„Per tyrimą paaiškėjo, kad 30 proce. sumažinus pašaro kiekį, subrendusios ir senos pelės neteko nuo 20 iki 40 procentų kūno masės bei pastebimai pagerėjo jų gliukozės apykaitos rodikliai. Vis dėlto, nerimą kelia tai, kad sumažėjo griaučių raumenų masė ir susitraukimo jėga, o tai gali turėti neigiamų pasekmių senyvame amžiuje, kai apskritai mažėja raumenų masė“, – sako LSU mokslininkas prof. Aivaras Ratkevičius.

Mokslininkų tyrimas atskleidžia, kad nuo 17 iki 20 proc. sumažėjo raumenų, kurie yra svarbūs pelių fiziniam aktyvumui, masė. Kitų raumenų, kurie yra aktyvuojami rečiau, masė kito dar labiau – nuo 27 iki 34 proc. Kalorijų sumažinimas padidino lėto susitraukimo tipo raumeninių skaidulų kiekį raumenyse – tai atsispindėjo sulėtėjusiuose raumenų susitraukimuose.

Apibendrinę tyrimo rezultatus, mokslininkai teigia, kad maisto kalorijų ribojimas gerina medžiagų apykaitą ir sveikatą, bet mažina griaučių raumenų masę bei jėgą. Maisto kalorijų ribojimą patartina derinti su fiziniais pratimais, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis griaučių raumenims. Tai ypač svarbu senyvame amžiuje.

Surinktus duomenis mokslininkai paskelbė straipsnyje „Dešimties savaičių trukmės kalorijų ribojimo 30 proc. poveikis subrendusių ir senų C57BL/6 J rūšies pelių medžiagų apykaitai ir griaučių raumenims“ (angl. „Effects of ten-week 30 % caloric restriction on metabolic health and skeletal muscles of adult and old C57BL/6 J mice“), kuris publikuotas mokslo žurnale „Mechanisms of Ageing and Development“.