„Galime patvirtinti sėkmingą susijungimą“, – sakė vienas NASA komentatorius, TKS metalinei rankai 10 val 40 min. Grinvičo (13 val. 40 min. Lietuvos) laiku pagavus kulkos formos erdvėlaivį. Tuomet kosminė stotis skriejo virš Kongo Demokratinės Respublikos pietinės dalies. Artimiausiomis valandomis kapsulė bus pritraukta arčiau TKS ir galutinai su ja susijungs, o trečiadienio vakarą kosmonautai pradės išpakuoti siuntas. Kapsulė atgabeno 2 600 kg maisto, atsargų ir įrangos eksperimentams. Kosmonautai galės tirti audras, vaistus nuo vėžio bei technologijas, kurios leistų šalinti iš Žemės orbitos nuolaužas. Susiję straipsniai: „SpaceX“ paleido kartą jau panaudotą raketą ir krovinių kapsulę Metai kosmose: švelnios pėdos, tualeto problemos ir svajonės apie agurką Tai yra 14-ta „SpaceX“ misija, įvykusi bendrovei pasirašius su NASA 1,6 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį, pagal kurią į TKS dar keletą metų bus siunčiamos atsargos. Tiek krovinių kapsulė „Dragon“, tiek pirmadienį paleista raketa „Falcon 9“ anksčiau jau buvo paleisti į kosmosą. Tai antras kartas, kai „SpaceX“ paleido į panaudotą erdvėlaivį ir raketą.

