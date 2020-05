Kaip rašo „Live Science“ ,V amžiuje vidurio Europoje žmonės praktikavo galvų rišimą. Tai procesas, kuris dramatiškai pailgina galvos formą. Šios formuotos kaukolės būvo taip drastiškai deformuotos, kad kai kurie jas lygina su ateivių galvomis iš mokslinės fantastikos srities. V amžius taip pat buvo politinių neramumų laikas, kadangi žlugo Romos imperija ir Azijos bei Rytų Europos žmones užpuolė Azijos klajokliai hunai.

Kapinėse, kurios yra Mözs-Icsei dűlő, Vengrijoje, pirmą kartą buvo kasinėtos 1961 m. Tada aptikta didžiausia tokių pailgų kaukolių kolekcija regione. Naujas tyrimas apžvelgia, kaip galvos rišimą praktikavusios bendruomenės gyvavo šalia kitų kultūrų politinio nestabilumo laikais ir kaip kaukolės ištempimo tradicija galėjo plisti tarp bendruomenių.

Praktika dirbtinai ištęsti galvas jas tvirtai surišant vaikystėje gali būti atsekta iki paleolito laikų. Tokia praktika išliko iki modernių laikų, pasakoja pagrindinė tyrimo autoriai Corina Knipper, Istvánas Konczas, Zsófia Rácz ir Vida Tivadar.

Anot jų, kaukolių rišimas išplito Vidurinėje Azijoje II amžiuje prieš mūsų erą, o Europoje – maždaug per II ir III mūsų eros šimtmečius. Kaip teigia tyrėjai, ši praktika pirmoje V amžiaus pusėje itin išpopuliarėjo Centrinėje Europoje.

Deformuotos kaukolės

© Balázs G. Mende. Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary