Koronaviruso sąmokslo teorijos klesti: Lietuvoje paniką sėja Ugnius Kiguolis

Esą tai biologinis ginklas

Ketvirtadienį užsikrėtimo mirtinu virusu atvejų padaugėjo. Naujų atvejų daugiau kaip 1700, o aukų skaičius – jau siekia 170.

Tačiau socialiniuose tinkluose galima rasti neva patikimos informacijos, kuri skelbia, kad milijonai žmonių yra užsikrėtę, o tūkstančiai jau mirė. Tokios informacijos skleidėjai tikina, kad koronaviruso židinyje, Kinijos Uhano mieste, yra statoma ne ligoninė, kaip teigia oficialūs šaltiniai, o tai – masinė kapavietė, kurią bandoma paslėpti statybomis.

Paprasčiausias patarimas, kaip nepriskaityti melagingų žinių apie koronavirusą, yra netikėti informacija, kurią socialiniuose tinkluose viešina asmenys, neturintys kompetencijos apie tai kalbėti. Pavyzdžiui, neturi nieko bendra su medicina. Aplink pasaulį sveikatos apsaugos ministerijos ir kitos institucijos skuba užkirsti kelią melagingų pranešimų sklaidai ir švaisto savo resursus, kad nuramintų panikuojančius.

Štai, pavyzdžiui, melagingų pranešimų skleidėjai sugalvojo apkartinti australų gyvenimą. Sukūrę netikrą „Twitter“ paskyrą neegizstuojančiai sveikatos apsaugos institucijai, asmenys ėmė viešinti informaciją, kad koronavirusu galima užsikrėsti vartojant tam tikrus maisto produktus.

1/2 @NSWHealth has been made aware of a social media post that is being widely circulated warning people to not consume certain foods or visit certain locations in Sydney.