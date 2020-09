Kontraceptiniai auskarai: skamba keistai, bet mokslininkai juos jau kuria

Absoliuti dauguma moterims skirtų kontraceptinių priemonių yra tabletės, kurias būtina gerti kasdien. Nors jų patikimumas yra labai aukštas, visos tabletės turi užpildų – veikliųjų medžiagų koncentracija jose nėra didelė. Kitaip tariant, aukšta hormoninių preparatų dozė nėra būtina, norint užtikrinti tinkamam efektui ir tai įkvepia mokslininkus kurti kitokius kontraceptinių priemonių pristatymo mechanizmus.

Pavyzdžiui, dar 1979 metais pradėta eksperimentuoti su vaistų pristatymu per odą – tuomet sukurti specialūs pleistrai. Mokslininkai žino, kad taip įmanoma skirti ir kontraceptikus, bet ar tai būtų efektyvu? Ir ar moterys norėtų nešioti pleistrus? Tai atrodo dar mažiau priimtina nei tablečių gėrimas.

Taigi, Džordžijos technologijų universiteto mokslininkai sukūrė itin mažus kontraceptinius pleistrus, kuriuos galima dėvėti kartu su juvelyriniais dirbiniais. Pavyzdžiui, toks pleistras galėtų pasislėpti už ausies, kai moteris įsisega auskarus. Juos taip pat būtų galima nešioti su apyrankėmis ir net žiedais. Kontraceptinį pleistrą sudaro trys sluoksniai. Pirmasis yra laidus drėgmei ir limpa prie odos. Vidurinis – tai kontraceptiniai vaistai. Išorinis – nelaidus lipnus sluoksnis, skirtas pleistro tvirtinimui prie papuošalo.

Mokslininkai išbandė šiuos pleistrus su beplaukėmis laboratorijos pelėmis. Gyvūnai pleistrus nešiojo tik 16 valandų per dieną, nes moterys naktį papuošalus nusiima. Tuo metu, kai gyvūnai pleistrų nedėvėjo, hormonų kiekis jų organizmuose krito, tačiau kontraceptinės priemonės išliko veiksmingos. Žinoma, dar reikia atlikti tyrimus su žmonėmis, tačiau manoma, kad tai bus veiksminga kontraceptinė priemonė.

Tik kam to reikia? Kodėl moterys norėtų kontraceptinių auskarų vietoje tablečių ar kitų priemonių?

Iš tikrųjų, ši technologija pirmiausia buvo sukurta besivystančių šalių moterims, kurios negali sau leisti tablečių arba ilgalaikių kontraceptinių priemonių. Maži pleistrai galėtų būti gaminami pakankamai pigiai. Be to, juos reikėtų keisti tik maždaug kartą per savaitę. Tačiau dabar mokslininkai mano, kad ši priemonė patiktų daugybei moterų, nes ją būtų galima lengvai integruoti į kasdienį pasiruošimą darbui. Gali pamiršti tabletę, bet ar pamirši įsisegti auskarus?

Tolimesni tyrimai parodys, ar kontraceptinė juvelyrika apskritai domina moteris ir ar mažieji pleistrai yra pakankamai veiksmingi.

Daugiau apie mokslininkų darbą galite pasiskaityti ČIA.