Pribloškiantis juodai baltas zebrų kailio koloritas jų gimtosiose teritorijose Rytų bei Pietryčių Afrikoje itin kontrastuoja su sausomis rudai žalių spalvų pievomis bei savanomis, pažymi Afrikos laukinės gyvūnijos fondas.

Šie dryžiai pas kiekvieną individą yra unikalūs. Šiandien gyvena trys zebrų rūšys – stepiniai zebrai (Equus quagga), kalniniai zebrai (E. zebra) ir dykumų zebrai (E. grevyi). Kiekvienai iš šių rūšių taip pat būdingas skirtingas dryžių raštas. Kai kurių zebrų tamsios spalvos dryžiai yra juodi, kitų – rudesni. Kai kurie zebrai turi tik dryžuotą kūną, o kojos yra be dryžių. Vienas jau išnykęs stepinių zebrų porūšis (E. quagga quagga) pasižymėjo minimaliais dryžiais ant galvos, karčių ir kaklo, nurodo „The Quagga Project“.

Nepaisant skirtingų dryžių raštų ir spalvų, visi zebrai turi tos pačios – juodos – spalvos odą, teigia bihevioristinės ir evoliucinės ekologijos bei aplinkosaugos biologas Timas Caro iš Kalifornijos universiteto Deivise. Tačiau tai neatsako į klausimą, ar jų kailis juodas su baltais dryžiais, ar atvirkščiai. Jei norime tai išsiaiškinti, turime patyrinėti zebrų melanocitus – ląsteles, gaminančias pigmentą jų kailiui, rašo „LiveScience“.

Nors zebrai turi juodą odą, jų kailio spalvą nulemia skirtingi vystymosi procesai – panašiai kaip šviesiaodis žmogus gali turėti tamsius plaukus, pažymi T. Caro. Iš tikrųjų zebrai turi daugiau baltų kailio plaukų, negu tamsių – jų pilvai paprastai būna šviesūs. Taigi gali pasirodyti, kad zebrai yra balti su juodais dryžiais.

Tačiau yra ne taip. Štai kodėl: kiekvienas plaukelis – tiek tamsus, tiek šviesus – auga iš folikulo, pripildyto melanocitų, rašoma vienoje 2005 metų „Journal of Investigative Dermatology“ apžvalgoje. Šie melanocitai gamina pigmentą, nulemiantį kailio ir odos spalvą. Šus pigmentas vadinamas melaninu. Didelis melanino kiekis lemia tamsesnes spalvas, pavyzdžiui, tamsiai rudą ar juodą, o mažesnis kiekis – šviesesnes spalvas, pavyzdžiui, šviesiai rudą ar gelsvą, kiek anksčiau rašė „Live Science“. Juodas zebrų kailiukas turi daugybę melanino, bet jo nėra baltame kailyje, nes folikulai, kurie yra atsakingi už baltus dryžius, yra „išjungę“ melanocitus – tai reiškia, kad jie negamina pigmento.

Melanino gamyba iš melanocitų „sustabdoma vystantis baltiems plaukeliams, o ne juodiems“, elektroniniame laiške, atsiųstame „Live Science“, rašė T. Caro. Kitaip tariant, zebrų atveju pradinė būsena yra gaminti juodos spalvos kailiuką, o tai reiškia, kad zebrai, visų pirma, yra juodi su baltais dryžiais, rašo „Brittanica“.

Tikslūs biologiniai procesai, atsakingi už zebrų dryžius, nėra žinomi, bet, pavyzdžiui, tyrinėjant Afrikos dryžuotąsias peles (Rhabdomys pumilio), kurios turi išilgai kūno einančius šviesius ir tamsius dryžius, paaiškėjo, kad šviesios spalvos dryžiuose aktyviau reiškiasi Alx3 genas, žurnale „Nature“ skelbė vienas 2016 metų tyrimas. Alx3 efektyviai blokuoja reguliacinį geną „šeimininką“, atsakingą už melanocitų vystymąsi, ir nulemia šviesios spalvos kailį, nustatė mokslininkai.

Taigi, kodėl zebrai yra juodi su baltais dryžiais? Gali būti, kad tokios spalvos padeda išvengti geliančių vabzdžių, rodo T. Caro ir jo kolegų tyrinėjimai. Per vieną studiją, kuri 2020 metais buvo paskelbta žurnale „Proceedings of the Royal Society B“, jie nustatė, kad afrikinės sparvos rečiau nutūpdavo ant arklių su dryžuotomis ar languotomis gūniomis, negu ant arklių su vienspalviais užklotais. Šie geliantys vabzdžiai gali platinti ligas, kurios zebrams gali būti mirtinos.

„Egzistuoja labai mažai žinduolių, kurie turėtų tokius kontrastuojančius dryžius kaip zebrai, – sakė T. Caro. – Okapijos turi panašius dryžius ant pasturgalio, bet daugiau iš esmės nė viena rūšis neturi tokių ryškių, juodai baltų dryžių. Spėju, kad vabzdžių atbaidymo funkcija būdinga arklinių šeimai, nes jie yra labai imlūs ligoms, kurias Afrikoje platina tam tikri vabzdžiai“.