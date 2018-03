Jei reikėtų lažinti, saugiausia pinigus būtų statyti už mėlyną ir 7. Ar tokie buvo ir jūsų atsakymai? Dauguma žmonių būtent taip ir būtų atsakę. Galbūt kiti rinktųsi mėlyną ir 5, tačiau mėlyna ir 7 yra populiariausias pasirinkimas. Kodėl? Niekas nežino, bet psichologai tai vadina „mėlynos-septynių fenomenu“.

Nuo pat aštuntojo praeito amžiaus dešimtmečio vienas po kito atliekami tyrimai nesugebėjo paaiškinti, kodėl žmonėms patinka ši spalva ir skaičius. Patys žmonės taip pat neturi gero atsakymo. Kai kurie mano, kad mėlyna spalva matoma vos pažvelgus į dangų, o 7 simbolizuoja sėkmę. Tačiau tai turėtų priklausyti nuo kultūros. Bet nepriklauso – mėlyna spalva ir skaičius 7 mėgstami visame pasaulyje.

Jei vakariečiai nepasirinktų mėlynos, dažniausiai paminėtų raudoną. Azijoje viskas šiek tiek kitaip – antroje vietoje po mėlynos yra balta spalva. Po 7 populiariausių skaičių sąraše seka kiti pirminiai skaičiai – 5, 3, 1, kartais 9. Aišku, viską būtų galima paaiškinti simbolika – juk visi skaičiai, spalvos ir daiktai ką nors simbolizuoja. Tačiau viskas yra kur kas keisčiau.

Net keli tyrimai pastebėjo, kad daugelyje pasaulio kraštų 7 turi kokią nors simbolinę reikšmę. Vienur šis skaičius simbolizuoja sėkmę, kitur – turtus. Taigi, neturėtume stebėtis, kad būtent 7 renkasi dauguma žmonių, tiesa? Tačiau „mėlynos-septynių fenomenas“ yra labai senas, tikėtina, kad 7 savo reikšmę įgavo būtent dėl jo. Kitaip tariant, 7 simbolizuoja sėkmę todėl, kad jis patinka daugeliui žmonių, o ne atvirkščiai.

Taip pat pastebima, kad mėlyna beveik niekur neturi jokios neigiamos reikšmės. Raudona, juoda, oranžinė, kai kur netgi balta yra asocijuojama su kuo nors neigiamu. Tačiau mėlyna šiuo atžvilgiu yra dėl nieko nekalta. Vėlgi, kodėl? Ar dėl to, kad ji per daug patinka žmonėms? O gal ji patinka dėl to, kad su šia spalva nesiejami jokie neigiami dalykai?

Mėlyna spalva malšina stresą, tai žino ir oro linijos. Daugybė futbolo komandų taip pat dėvi mėlyną aprangą, tai – populiari automobilių spalva, o ir produktai pakuojami dažnai pasitelkiant įvairius mėlynus atspalvius. Priežastinis ryšys nėra žinomas, tačiau jei pasirinkote mėlyną ir 7, žinokite, kad toli gražu nesate vienintelis.