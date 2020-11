VU studentai pralenkė daugiau kaip 250 stipriausių pasaulio universitetų komandų, tarp jų ir Masačusetso technologijos instituto (MIT), Harvardo ir Williamo ir Mary universitetų komandas. Be didžiojo konkurso prizo, VU studentai pelnė aukso medalius ir buvo nominuoti 8 papildomų prizų kategorijose, iš kurių nugalėtojais buvo paskelbti dviejose, tarp jų – ir geriausio aplinkosaugos srities projekto. Daugiau apie konkursą – pokalbyje su I. Lingyte.

Lietuviai laimėjo „iGEM“ konkursą © VU

Antrą kartą per šešerius metus prestižiniame konkurse „Vilnius-Lithuania iGEM“ komanda laimėjo didįjį prizą. Koks jausmas apėmė po tiek laiko vėl tapus nugalėtojais?

Kol kas sudėtinga apsiprasti su jausmu, kad esame geriausi pasaulyje. Bet šis jausmas – nerealus! Aš pati pirmą kartą dalyvavau šiame konkurse, todėl puikiai suprantu emocijas, kurias ši komanda jautė po pergalės 2017 m.

Labai džiaugiamės, kad Lietuva vėl įrodė esanti stipriausia gyvybės mokslų srityje. Ir kartu mes, VU studentai, didžiuojamės galėdami savo universiteto vardą įrašyti į nugalėtojų gretas.

Kas jus asmeniškai paskatino dalyvauti šiame konkurse ir imtis išties didelės atsakomybės – vadovauti lietuvių komandai?

Turbūt esu iš tų studentų, kuriems viskas įdomu, smalsu, kurie nori žvelgti giliau, suprasti daugiau. Tarptautinio masto renginiai man nebuvo naujiena, nes esu viena iš tarptautinės konferencijos „The COINS 2020“ organizatorių. Dar besiruošiant konferencijai man kildavo milijonas klausimų, kaip idėja gali virsti produktu.

Šis žinių siekimas ir noras patirti mokslo pasaulio žavesį atvedė į „iGEM“ komandą, kuri dažnai prilyginama startuoliui. Toks konkursas man, kaip ir kiekvienam komandos nariui, suteikė aibes įvairiausių kompetencijų, pradedant literatūros analize, kuri reikalinga tiek pirmuosiuose projekto etapuose, tiek vėliau, eksperimentų, metodų išmokimu bei pritaikymu, o galiausiai – idėjos apipavidalinimu ir pateikimu konkursui. Kaip ir kasmet, turėjome galimybę užsiimti ir mokslo populiarinimo veikla, kuri leido tiek man, tiek kitiems komandos nariams įgyti visiškai naujų žinių bei kompetencijų.

O dėl vadovavimo komandai – iššūkių šioje veikloje tikrai nestinga, tačiau aš iššūkius visada priimu kaip galimybes.

Kas labiausiai motyvavo būnant šios komandos lydere?

Man, kaip komandos vadovei, žaviausia buvo stebėti kiekvieno komandos nario augimą, nuolatinį jų ryžtą, užsispyrimą ir idėjų generavimą, kuris šiandien leidžia būti užtikrintiems, kad konkurse dalyvavome padarę viską, ką galėjome.

Šių metų konkursas vyko pandemijos sąlygomis. Kuo šios sąlygos buvo išskirtinės?

Pasaulinė pandemija palietė ir „iGEM“ konkursą. Dėl viruso plitimo organizatoriai nutarė viską perkelti į virtualią erdvę. Toks konkurso formatas užkirto kelią gyviems susitikimams su teisėjais ir kitomis komandomis, tačiau pats konkursas smarkiai nepasikeitė.

Galbūt suteikta galimybė sukurti prezentacinį videofilmuką, kurį turėjome pristatyti keliomis savaitėmis anksčiau, negu prasideda pats konkursas, mums netgi suteikė papildomą pranašumą ir atvėrė naujus kelius siekiant kuo tiksliau ir vaizdžiau perteikti metų darbus.

Labai smagu, kad, nepaisant nuotolinio formato, „iGEM“ organizatoriai parūpino begalę diskusijų, paskaitų, kūrybinių dirbtuvių sintetinės biologijos temomis, o tai leido dar giliau pažvelgti į gyvybės mokslus. Bet iš esmės pakitusio konferencijos formato nelaikyčiau nei privalumu, nei trūkumu, kadangi pagrindiniai darbai, kuriuos vykdėme visus metus, visiškai nepriklausė nuo konferencijos formato.

Susidaro įspūdis, kad ir konkurso temą pasirinkote ypač sėkmingai. Kas paskatino rinktis būtent šią sritį?

Labai džiugu, kad lietuvių komandos idėją visada sugalvoja pačios. Kadangi šių metų tema puikiai pritaikoma praktiškai, siekdami kuo labiau įsigilinti į problematiką, kurdami projektą, lygiagrečiai konsultavomės su valstybinėmis institucijomis bei privačiu sektoriumi.

Pasiruošti konkursui taip pat labai padėjo mūsų mokslinis vadovas prof. Rolandas Meškys ir patarėjas dr. Paulius Toliušis. Be to, kaip ir kasmet, nepaklysti plačiuose „iGEM“ vandenyse, giliau suprasti sintetinę biologiją padėjo ir jau trečiuosius metus „iGEM“ konkurse teisėjaujantis Dainius Tautvaišas, kuris yra ir pirmosios „Vilnius-Lithuania iGEM 2015“ komandos įkūrėjas. Apskritai be GMC infrastruktūros ir aukščiausio lygio mokslininkų mums, studentams, pasiruošti tokiam konkursui būtų buvę neįmanoma.

Todėl ir temą, kuri išties pasiteisino, pasirinkome neatsitiktinai. Patogeninių žuvų infekcijos, sukeliamos Flavobacterium genties bakterijų, išties pavojingas reiškinys. Tokios infekcijos žuvų ūkiuose vos per 72 valandas gali sunaikinti apie 70 proc. auginamos produkcijos, todėl labai svarbu gebėti kuo tiksliau ir greičiau identifikuoti ligos sukėlėją.

Norėdami išspręsti šią problemą, sukūrėme greitą detekcijos įrankį ankstyvai šių ligų diagnostikai ūkiuose. Tačiau tai dar ne viskas, ką nutarėme parodyti konkurse – siekdami padėti pagrindus įvairiapusiškam šios problemos sprendimui, sukūrėme platformas, skirtas šių egzogeninių žuvų infekcijų gydymui bei prevencijai.

Ar konkurso metu teko rungtis su stipriais varžovais?

Stipriausi varžovai buvo Tulūzos ir Kinijos XMU komandos – jos tapo antros ir trečios vietos nugalėtojomis. Šių komandų temos taip pat buvo nepaprastai stiprios – Tulūzos studentai dirbo su vitaminų sinteze kosmose, o Kinijos XMU – su pesticidų likučių arbatoje detekcija bei jų degradacija.

Tačiau pastebėjome, kad visos komandos pasižymėjo vienu panašiu bruožu –maksimalizmu, kurio vedami sau išsikeldavo aukščiausius tikslus. Mūsų šių metų komandos lūkesčiai buvo maksimalūs, tačiau esu įsitikinusi, kad ir kitos komandos konkursui rengiasi itin kruopščiai – tokio lygio renginyje diletantų nebūna.

Kitais metais konkurse dalyvaus nauja „Vilnius-Lithuania iGEM“ komanda. Ką galite patarti ir ko norėtųsi palinkėti ateinančiais metais VU ir Lietuvą šiame prestižiniame konkurse garsinantiems studentams?

Visų pirma dar kartą norėčiau padėkoti mūsų šių metų komandos nariams, kurie istoriją kuria jau šiandien: GMC studentams Eglei Vitkūnaitei, Auksei Kazlauskaitei, Emilijai Radlinskaitei, Austėjai Sungailaitei, Kamilei Liucijai Vainiūtei, Monikai Gineitytei, Deniui Baronui, taip pat VU Chemijos ir geomokslų fakulteto studentui Edvinui Jurgelaičiui, Matematikos ir informatikos fakulteto studentams Povilui Šėporaičiui, Pauliui Sasnauskui, Barborai Vasiliauskaitei, Medicinos fakulteto studentui Emiliui Gaidauskui, VU studijavusiai Liepai Šiupšinskaitei.

Jau visai netrukus prasidės naujos komandos narių atrankos, todėl visiems studentams labai noriu palinkėti būti drąsiems, pildyti anketas ir žengti žingsnį į vieną didžiausių gyvenimo nuotykių universitete! O kartu naujai komandai iš visos širdies linkiu atsidavimo, žinių troškimo ir meilės mokslui.

Parengė Gediminas Dubonikas

VU GMC