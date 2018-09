Kodėl žmonės tokie bjaurūs? 10 nemalonių veiksmų

Nauja paroda, atidaryta Naujojo Džersio „Liberty Science Center“, akivaizdžiai rodo, kad esame bjaurūs, bet bjaurūs mūsų kūniškumo aspektai padeda išlikti gyviems, rašo livescience.com.

Panagrinėkime, kodėl turime karpų, skleidžiame nemalonius kvapus ir garsus:

Nosies krapštymas

Nosis bėga, nosis užsikemša, žmonės krapšto nosį, čiaudi... Nieko stebėtino, kad nosies krapštymas – vienas iš nemaloniausių žmogaus veiksmų, bet – sveikatai reikalingas. Mūsų įkvepiamame ore yra dulkių erkučių, bakterijų, žiedadulkių, pelenų, smėlio ir daugybė mažyčių kenksmingų dalelių. Na, o krapštant nosį, dalis kenksmingų dalelių pašalinama. Orą, kuriuo kvėpuojame, filtruoja ir nosies plaukeliai.

Raugėjimas

Visi raugėja. Vieni atsiprašę pakyla nuo stalo ir diskretiškai atsirūgsta, kiti raugėja garsiai ir išdidžiai. Dujos, visų pirma, anglies dvideginis palaipsniui kaupiasi skrandyje (tiesa, gali kauptis ir kitokių dujų – metano, vandenilio). Šių dujų įkvepiame valgydami ir gerdami, jų gali būti gėrimuose – pvz., gazuotuose gėrimuose yra anglies dvideginio. Dujas skrandyje sulaiko stemplę ir skrandį jungiantis raumuo – sfinkteris. Bet dujos kaupiasi, minėtam raumeniui vis sunkiau jas išlaikyti, galiausiai jos turi išeiti, kad nespaustų skrandžio. Susikaupus tam tikram dujų kiekiui, sfinkteris atsiveria ir žmogus raugėja. Visi žinome, kaip maloniai palengvėja, kai atsirūgstame ir sumažėja spaudimas skrandyje.

Tuštinimasis (kaip gi be to)

Vienas iš nemaloniausių buvimo žmogumi aspektų (na ir ne tik – gyvūnai irgi tuštinasi) yra būtinas kasdienio gyvenimo elementas. Tuštinantis iš organizmo pasišalina nesuvirškintas maistas, bakterijos, atliekos. Įvairių atliekų šalinimas iš organizmo turi ir kitą svarbų aspektą – išmatos rodo sveikatos būklę. Išmatų konsistencija, spalva, su tuštinimusi susiję sunkumai yra signalai, kad kažkas negerai – pvz., infekcija, yra virškinimo sutrikimų ir pan.

© Organizatorių archyvas

Čiaudėjimas

Garsus čiaudėjimas, ypač lydimas gleivių išsiskyrimo, laikomas nemaloniu dalyku. Kita vertus, čiaudint iš nosies pašalinami įvairūs nepageidaujami kenkėjai. Pipirai, žiedadulkės ir pan. akimirksniu pasišalina iš nosies nusičiaudėjus. Čiaudulio greitis – net 160 km per valandą!

Kai nosies gleivinę paveikia virusas – peršalame, mes irgi čiaudime. Čiaudint iš nosies išvalomos kenksmingos bakterijos ir virusai. Tad nors ir nėra malonus aplinkiniams, čiaudulys – būtina mūsų gyvenimo dalis.

Pilvo gurgimas

Pilve nuolat kažkas vyksta – pilvas signalizuoja, kad laikas valgyti, kad pavalgėte per sočiai. Pilvo gurgimas – svarbios veiklos požymis. Skrandyje gaminasi gleivės, skrandžio rūgštys ir tam tikri fermentai, kurie padeda organizmui suvirškinti maistą ir paimti reikiamas maistingas medžiagas. Be to, skrandyje laikomas maistas, todėl neperalkstame tarp valgymų.

Karpos ir kt.

Visi žmonės turi vienokių ar kitokių odos sudirgimų. Nemalonių dalykų sąrašas būtų begalinis – įaugę plaukeliai, nubrozdinimai, spuogeliai, apgamai, pūslės, karpos... Šios grožybės ne be priežasties atsiranda ant odos.

Karpas sukelia virusai – būtent nuo jų ant odos iškyla užkrečiamų gumbelių. Apgamai – ląstelių sankaupos, iš kurių netgi gali išaugti plaukeliai. Bakterijos, sebumas ir negyvos odos ląstelės užkemša poras, tada susidaro spuogeliai baltomis viršūnėlėmis.

© Fotolia

Kai susitrenkiame, bet oda dar nepratrūksta, tik pažeidžiami gilesni odos sluoksniai ir toje vietoje susikaupia kraujo, lieka sumušimų, nubrozdinimų žymės. Galimų odos defektų sąrašas ilgas, na, o suprasdami, kokios jų priežastys, galėsime stengtis, kad oda būtų sveika.

Vėmimas

Vėmimas – bjaurus, nemalonus gyvenimo aspektas. Kai skrandis sudirgsta, kai persivalgoma, kai organizmas nori atsikratyti viruso ar ko nors dar pavojingesnio, mes vemiame. Kad ir kaip nemalonu tai būtų, be šito neapsieisime.

Pavyzdžiui, jei žmogus netyčia suvalgo ką nors nuodingo ar išgeria per daug alkoholio, vemiant kiek įmanoma greičiau apsivaloma nuo kenksmingos medžiagos. Vėmimas – natūralus apsauginis organizmo refleksas, apsaugantis nuo daugelio dalykų – pradedant apsinuodijimu, baigiant virusais.

Oro gadinimas

Mes ne tik tuštinamės, bet dar ir gadiname orą. Valgant, geriant į organizmą patenka ir dujų – oro, anglies dvideginio. Dalis dujų išeina raugėjant, o dalis – per storąją žarną (gadinant orą). Iš tiesų žmogus per dieną pagadina orą vidutiniškai 15–20 kartų.

Gadinamas oras yra kur kas nemalonesnio kvapo nei raugėjant išeinantis oras. Prastą kvapą sukelią bakterijos. Maistas virškinamas, keliauja per žarnyną ir susiduria su didžiuliu kiekiu įvairiausių bakterijų. Šios bakterijos padeda virškinti maistą, o virškinant susidaro dujos – vandenilio sulfidas (arba sieros vandenilis). Šios nemalonaus kvapo dujos ir išeina, žmogui gadinant orą.

Negana to, oro gadinimą dar nemalonesniu daro skleidžiamas garsas. Garsas atsiranda, nes oda aplink išangę vibruoja nuo išeinančių dujų.

Nemalonūs kūno kvapai

Kūno kvapai – neatsiejama gyvenimo dalis. Jau senokai esame įpratę naudoti dezodorantus, kad kasdien švariai ir gaiviai kvepėtume. O kodėl kūnas skleidžia nemalonius kvapus? Kartais specifinį kūno kvapą sukelia liga, bet iš esmės kūno kvapus sukelia bakterijos. Norite tikėkite, norite ne – mūsų prakaitas neturi nemalonaus kvapo. Tačiau prakaitu minta baterijos, o jų veiklos produktai ir yra nemalonaus kvapo.

Nuo maisto atsiranda nemalonus kvapas iš burnos – visi žinome, kad ryte iš burnos gali tiesiog smirdėti. Kaltininkės – bakterijos, kurios mums miegant išskiria nemalonaus kvapo savo veiklos atliekas.

Varvanti nosis

Nosis sąraše minėta jau ne kartą, regis, su ja susijęs ne vienas nemalonus veiksmas. Nosies krapštymas aplinkiniams atrodo nepatraukliai, o gleivių rijimas tiesiog sukeltų pasibjaurėjimą.

Dalį mikrobų sulaiko nosies plaukeliai, dalį iščiaudime, na o slidžios gleivės sugaudo likusius.

Mikroskopinio dydžio plaukeliai – žiuželiai išstumia slidžias, perregimas gleives prie šnervių. Gleivės sutraukia dulkes, žiedadulkes, čiaudint, pučiant nosį, krapštant nosį pašalinama dalis gleivių, bet žmogus kasdien praryja apie ketvirtadalį gleivių (maždaug 1 litras) – taip neleidžiama mikrobams patekti į plaučius.