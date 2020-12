Kodėl prekių kainos dažnai baigiasi 99 centais? Mokslininkai įrodė, kokia tai efektyvi gudrybė

Gali atrodyti kvaila, kad produkto kaina baigiasi 99 ct ir nėra apvali, tačiau pasak rinkodarą tyrinėjančio docento Lee E. Hibbetto iš Freedo-Hardemano universiteto Hendersone, JAV, ši rinkodaros taktika egzistuoja jau apie šimtą metų. Istorikai negali tiksliai nustatyti, kas sukūrė šį triuką, tačiau vartotojų elgsenos ekspertai tikrai gali paaiškinti, kodėl tai padeda parduoti daugiau prekių, rašo livescience.com.

Kainos užbaigimas .99 ct yra pagrįstas teorija, kad, skaitant iš kairės į dešinę, labiausiai į akis krenta pirmasis kainos skaitmuo, paaiškino Lee. E. Hibbettas. Štai kodėl pirkėjai labiau linkę įsigyti produktą už 4,99 Eur, nei identišką už 5 Eur. kainą. Kadangi kaina prasideda skaičiumi 4, atrodo kaip geresnis sandoris nei tas, kuris prasideda nuo 5.

„Mes taip pat esame linkę bandyti sumažinti pastangas, kurias skiriame priimant sprendimus dėl produkto, tad galime neatkreipti į centus“, – Lee. E. Hibbettas pasakojo „Life's Little Mysteries“

Be to, vien .99 tarnauja tam, kad daiktas būtų parduodamas, rašoma straipsnyje „Mind Your Pricing Cues“, paskelbtame 2003 m. rugsėjo mėn. Harvardo verslo apžvalgoje. Kainą suvokiantys vartotojai tapo įsitikinę, kad tai nebloga kaina, kai perka daiktą, kurio kaina baigiasi 0,99, net jei antkainis yra minimalus.

„Kai kurie mažmenininkai kainas, kurios baigiasi skaičiumi 9, naudoja tik prekėms su nuolaida. Palyginus kainas didžiosiose universalinėse parduotuvėse, paaiškėja, kad tai būdinga ypač drabužiams“ , - moksliniame straipsnyje rašė Ericas Andersonas, Šiaurės vakarų universiteto Kelloggo vadybos mokyklos rinkodaros profesorius ir Duncanas Simesteris, MIT „Sloan“ vadybos mokyklos vadybos mokslo profesorius.

Skaičiaus 9 galia neapsiriboja vien centų skiltimi, kaip Andersonas ir Simesteris iliustravo paprašydami nacionalinio drabužių katalogo padidinti vienos suknelės kainą. „Paprastai tikitės, kad prekės paklausa mažės, kai kaina kils. Vis dėlto atlikdami tyrimą, kuriame dalyvavo moterų drabužių katalogas, mes sugebėjome padidinti paklausą trečdaliu, padidindami suknelės kainą nuo 34 iki 39 USD. Palyginimui, pakeitus kainą nuo 34 iki 44 USD, paklausa nesiskyrė“, - rašė Andersonas ir Simesteris.