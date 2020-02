Kodėl moterys patiria orgazmą: tai susiję ne tik su giminės pratęsimu

Kaip rašo livescience.com, šiuo klausimu mokslininkai pasidaliję į dvi stovyklas, sako Penno valstijos universiteto biologijos antropologas Davidas Putsas. Dalis akademikų įsitikinę, kad moterų organizmas absoliučiai betikslis. Tik štai yra įrodymų, kad būtent moterų orgazmas mums kadaise (galbūt ir šiandien) padėjo išgyventi ir daugintis.

Remiantis viena gana populiaria teorija, moterys patiria orgazmą dėl to, kad jį patiria ir vyrai, sako Rutgerso universiteto Naujajame Džersyje ekologė Kimberly Russell. Kiti teigia, kad moterys sekso metu gali pasiekti aukščiausią palaimos tašką nes dar vaisiaus stadijoje visi žmonės nepriklausomai nuo lyties turi tą patį organų rinkinį. Taigi, moterų orgazmas – kaip krūtų speneliai vyrams – tiesiog yra ir viskas.

„Tai gali būti paprasčiausias malonus anatominis priedas“, – „Live Science“ teigia mokslininkė. Jeigu tikėtume jos scenarijumi, moterų orgazmas – duotybė, o ne evoliucijos rezultatas, todėl greičiausiai neatlieka ir jokios konkrečios evoliucinės funkcijos.

Nepaisant to, argumentas, esą, moters orgazmas neatlieka jokios funkcijos, susiduria su esminėmis problemomis, tvirtina evoliucinės biologijos ekspertė iš „Mount Holyoke“ koledžo Masačusatse Patricia Brennan. Žmogaus organizmui paprasčiausiai nebūdinga skirti tiek daug energijos savybėms, kurios neduoda jokios naudos, pavyzdžiui, vyrų krūtų speneliams. Laikui bėgant, tokios savybės išnyksta arba tampa menkiau pastebimos.

Moterų orgazmui tai negalioja, akcentuoja mokslininkė. Remiantis Kinsey instituto duomenimis, moterų organizmas trunka ilgiau nei vyrų, įmanoma patirti ir daugkartinį malonumą (kelis orgazmus iš eilės) – vyrų fiziologijai tai nebūdinga. Kitaip tariant, moterų orgazmui sueikvojama labai daug energijos, o tai reiškia, kad ši savybė negali neturėti jokios funkcijos, nes prieštarautų elementariai gamtos logikai.

Be to, labai svarbi ir anatominė moterų orgazmo struktūra, pabrėžia P. Brennan.

Klitoris – ypatingo jautrumo moters genitalijų dalis, atliekanti bene svarbiausią vaidmenį patiriant orgazmą – homologiškai artimas peniui. Kaip ir moterų bei vyrų krūtų speneliai, klitoris ir penis kilę iš tos pačios anatominės struktūros. Priešingai populiariam įsitikinimui, anot P. Brennan, „klitoris nėra vien tik mini penis“. „Moters klitoris išsiskiria itin puikiai išsivysčiusia struktūra. Bent jau man tai akivaizdus jo svarbos įrodymas“, – tvirtina mokslininkė.

Egzistuoja net ne viena teorija, kaip tiksliai moterų orgazmas padėjo mūsų protėviams perduoti savo genus. Nors moterims ir nebūtina patirti orgazmo, kad pastotų, vienas tyrimas padėjo nustatyti, kad tai galioja ne visada. Nemažai moteriškos lyties žinduolių, įskaitant triušius ir kates, ovuliuoja tik besiporuodami. Remdamasis analize, kaip gyvybės medžiu keliauja vienos ar kitos savybės, vienas specializuotame leidinyje „Journal of Experimental Zoology“ skelbiamas tyrimas nustatė, kad mūsų moteriškos lyties protėviams orgazmai buvo būtina reprodukcijos sąlyga.

Vėlgi, ši teorija nepaaiškina, kodėl šiandieninės moterys džiaugiasi orgazmais, sako P. Brennan.

„Jeigu orgazmą gamta padovanojo dėl kokios nors adaptacinės priežasties, bet jie šios funkcijos nebeatlieka, tai jo turėjo nebelikti. Akivaizdu, kad moterų orgazmas niekur nedingo“, – argumentuoja P. Brennan.

Yra mokslinių studijų, kur teigiama, kad orgazmas sudaro itin palankias sąlygas pastoti – nors su ovuliacija ir neturi nieko bendro. Vieno tyrimo autoriai išsiaiškino, kad moters, patiriančios orgazmą maždaug tuo pat metu kaip ir jos partneris, organizmas svetingiau priima spermą nei tos, kuri orgazmą patyrė žymiai anksčiau nei žymiai vėliau nei jos partneris. Be to, mokslininkai bando susieti moters patirtų orgazmų skaičių su vaikų skaičiumi. Tik įrodymų šiai hipotezei stinga, tad tiesioginio pastojimo ir orgazmo ryšio nustatyti taip ir nepavyko, „Live Science“ sako D. Putsas. Be to, visos šios teorijos turi vieną labai svarbų neatsakytą klausimą, teigia K. Russell: o jeigu orgazmas neturi nieko bendro su reprodukcija? O jeigu jis skirtas tik malonumui?

Tam, kad pavyktų pratęsti giminę, seksas neprivalo teikti malonumo, akcentuoja K. Russell: „Tai žinome iš gyvūnų! Seksas gali ne tik neteikti džiaugsmo, bet ir būti itin nemalonus, tačiau tikslas vis tiek pasiekiamas. Kultūrine prasme idėja, kad seksas nėra vien giminei pratęsti, ir po šiai dienai laikomas tabu“.

Seksas, teikiantis malonumą tiek vyrams, tiek moterims, atlieka labai svarbų socialinį vaidmenį, tvirtina K. Russell. Jis sumažina stresą ir padeda partneriams užmegzti tvirtą ryšį. Mūsų protėviai seksą netgi naudojo kaip bendruomenės stiprinimo metodą, pasitelkdavo jį konfliktų sprendimui ir socialinių ryšių stiprinimui. Tuos pačius elgsenos modelius galima pamatyti pas kitus primatus, pavyzdžiui, babūnus, kurie seksą naudoja kaip priemonę numaldyti konfliktą dėl gardesnio vaisiaus kąsnio ar netgi konkurencijos klano viduje, rašo BBC. Tai reiškia, kad evoliucijos prasme moterų orgazmas galėjo pasitarnauti kaip savotiški socialiniai klijai.

Būtent to malonumo veiksnio ir pakanka mesti iššūkį populiariems įsitikinimams, kodėl seksas ir orgazmas iš viso egzistuoja. P. Brennan viskas atrodo labai logiška. „Patirti malonumą – evoliucijos prasme man tai atrodo iš tiesų puiki mintis“, – sako mokslininkė.