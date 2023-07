Klausimas vaikiškas, bet atsakymą žino ne visi suaugę: ar vaikščiodami ir trypdami mes nužudome bakterijas?

Pagalvokime, kas atsitinka, kai ant ko nors užlipame. Bet kuriuo atveju, kai stumiame ar traukiame kokį nors objektą, jį veikia jėga. Tai, kas vyksta po to, priklauso nuo jėgos, kurią įdedame, ir nuo

paties objekto savybių. Jėga, kuri patiriama nuo žmogaus žingsnio, daugiausia yra sukelta jo kūno svorio. Taip pat svarbus yra plotas, kuriame ši jėga pasiskirsto, nes nuo to priklauso slėgis. Ši dalis apie plotą yra svarbi, nes tai paaiškina, kodėl su sniegbačiais galite eiti per sniegą, o su paprastais batais – įsmuktumėte.