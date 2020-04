Klastingoji koronaviruso pusė: ką žinome apie užkrato plitimą nuo besimptomių ir ikisimptomių atvejų

Tiesioginį žmonių bendravimą varžančios taisyklės reikalingos dėl to, kad CIVID-19 sukeliantis virusas – kaip reta klastingas, rašoma sciencealert.com.

„Užkratą neretai perduoda žmonės, kuriems nepasireiškia jokių simptomų“, – portalui „Business Insider“ sakė Stephenas Morse‘as, epidemiologas iš Kolumbijos universiteto.

Remiantis JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktoriaus Roberto Redfieldo žodžiais, net 25 proc. naujuoju koronavirusu užsikrėtusių asmenų nejaučia jokių simptomų ir nesuserga. Deja, net ir tada jie laisvai gali užkrėsti kitus.

Ne per seniausiai, kalbėdamas su JAV žiniasklaidos kanalu NPR, R. Redfieldas dar kartą patikino, kad nemenkas skaičius infekuotųjų nepatiria jokių simptomų.

Tiems besimptomiams atvejams, anot R. Redfieldo, matyt, ir reikia versti didžiausią kaltę dėl spartaus viruso plitimo globaliu mastu. Pasaulyje patvirtintų infekuotųjų skaičius jau perkopė milijoną, tačiau kalbėti apie tikrąjį pandemijos mastą ekspertams – tikras iššūkis.

„Negalime žinoti, kiek atvejų neidentifikuota, – sakė S. Morse‘as. – Statistikos suvestinėse – daugiausia ligoninėse gydomi asmenys.“

Tai, kad labiausiai virusą platina jokių simptomų neturintys asmenys, apčiuopiamai pasunkina pandemijos suvaldymo pastangas. Apie tai rašė Billas Gatesas žurnale „New England Journal of Medicine“ publikuotame straipsnyje.

„Tai reiškia, kad suvaldyti COVID-19 bus daug sunkiau nei Artimųjų Rytų respiracinį sindromą (MERS) arba sunkų ūmų respiracinį sindromą (SARS), plitusį daug vangiau, be to, vien per simptomų patiriančius žmones“, – konstatavo B. Gatesas.

Ką žinome apie užkrato plitimą nuo besimptomių ir ikisimptomių atvejų

Patvirtinimas, kad naująjį koronavirusą gali platinti žmonės, kuriems jokių simptomų nepasireiškia, buvo gautas dar vasarį, kai paaiškėjo, jog viena Uhano (miestas Kinijoje, tapęs koronaviruso protrūkio epicentru) gyventoja perdavė koronavirusą penkiems savo šeimos nariams, tačiau pati taip ir nesusirgo.

Apie dar keletą atvejų, kai žmonės, kurių testų rezultatas buvo teikiamas, nepatyrė jokių simptomų, rašoma ir vasarį pasirodžiusioje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaitoje apie koronaviruso protrūkį Kinijoje. Vis dėlto daugelis iš tų žmonių, kurie jautėsi sveiki tuo metu, kai buvo diagnozuotas susirgimas (tokių buvo palyginti nedaug), vėliau pajuto atitinkamus simptomus.

„Kiek procentų užsikrėtimų sudaro atvejai, kai infekcija išplinta nuo jokių simptomų niekada nepatiriančių individų, kol kas neaišku, tačiau atrodo, kad toks scenarijus palyginti retas“, – rašė ataskaitos autoriai.

PSO tyrimo išvadose nurodoma, kad 75 proc. Kinijos piliečių, iš pradžių priskirtų besimptomių atvejų kategorijai, vėliau pajuto ligos simptomus. Vadinasi, faktiškai įprastu ir dažnu reiškiniu reikėtų laikyti užsikrėtimą nuo žmogaus, esančio ikisimptominėje stadijoje.

Šią išvadą patvirtino ir daugiau tyrimų. CDC inicijuotas koronavirusu užsikrėtusių Vašingtono valstijoje veikiančių slaugos namų pacientų tyrimas parodė, kad iš 23 asmenų, kurių testų rezultatai buvo teigiami, tik 10 juto simptomus tą dieną, kai buvo nustatyta diagnozė. Dar dešimčiai stebėtų asmenų simptomai ėmė reikštis kiek vėliau.

„Šie pastebėjimai gali tapti vertingomis įžvalgomis mąstant, kaip sukontroliuoti infekciją“, – teigia tyrimo iniciatoriai. Jie taip pat pastebi, kad šiuo metu, rūpinantis visuomenės sveikata, dažniausiai atsižvelgiama į požymius ir simptomus, kaip patikimą ženklą, leidžiantį atpažinti ir izoliuoti tuos, kurie gali būti COVID-19 sergantys ligoniai.

CDC atstovai įvertino ir vasarį prie Japonijos karantinuotame „Diamond Princess“ kruiziniame laive buvusius koronavirusu užsikrėtusius asmenis. Iš 3 711 žmonių 712 testai buvo teigiami, tačiau net apie 50 proc. nejautė jokių ligos simptomų tuo metu, kai buvo gauti rezultatai.

Plitimo per besimptomius ir ikisimptomius atvejus pavyzdžių – visa galybė

Kaip nurodė R. Redfieldas, virusai nuo infekuoto, bet niekuo dar nesiskundžiančio asmenis, pasirodo, plinta ištisas 48 valandas iki simptomų pasireiškimo.

„Žinant šį faktą, nesunku suprasti, kodėl šis virusas taip greitai plinta šalyje. Beliko pakartoti, kad taip yra dėl to, jog užsikrėsti galima nuo žmonių, kuriems simptomų apskirtai nepasireiškia, taip pat nuo tų, kurių simptomai išryškėja kiek vėliau – po ne mažiau kaip 48 valandų“, – sakė jis.

Keletas pastarojo meto tyrimų parodė, kad viruso plitimas per ikisimptomius ir besimptomius atvejus nėra neįprastas reiškinys.

Ištyrus nedidelę japonų emigrantų grupę, kuriems vasarį teko evakuotis iš Uhano, paaiškėjo, kad 30,8 proc. asmenų, kurių teistų rezultatai buvo teigiami, nejuto jokių ligos simptomų.

Singapūre atliktas koronaviruso atvejų turimas parodė, kad iš 157 infekuotųjų 10 užsikrėtė nuo ikisimptominėje stadijoje buvusių asmenų. Mokslininkai taip pat priėjo išvadą, kad užsikrėtimas per ikisimptominį atvejį dažniausiai įvyksta likus 1–3 dienoms iki simptomų pasireiškimo.

Panašią situaciją atskleidė ir vasario mėnesį Kinijoje atliktas tyrimas. Mokslininkai išsiaiškino, kad 13 proc. iš 468 patvirtintų infekuotųjų užsikrėtė nuo žmonių, kuriems simptomai dar nebuvo pasireiškę.

Dienraštyje „Los Angeles Times“ neseniai pasirodė publikacija, kurioje nurodoma, kad trys ketvirtadaliai iš 60-ies asmenų grupės, dalyvavusios bendrojoje choro repeticijoje, buvo koronaviruso nešiotojai, nors per repeticiją nė vienas nesiskundė jokiais negalavimais.

Praeitą mėnesį, atliekant testus dėl koronaviruso NBA žaidėjams, treneriams ir aptarnaujančiojo personalo nariams, buvo nustatyta 14 užsikrėtusių asmenų. Vis dėlto tuo metu, kai paaiškėjo diagnozės, pusė iš jų nejuto nė menkiausių ligos simptomų.

Per 9 tūkst. asmenų ištyrę Islandijos biotechnologijų įmonės specialistai nustatė, kad maždaug 50 proc. iš tų, kurių testų rezultatai buvo teigiami, tvirtino jokių simptomų nejaučiantys.

Daugiausia virusų išplinta nuo ikisimptomės būklės asmenų

Labiausiai nerimą keliantis aspektas, paaiškėję analizuojant viruso sklaidą per ikisimptomės būklės asmenis, yra tas, kad pradinėje ligos stadijoje kyla didžiausia koronaviruso perdavimo grėsmė, o laikas, po kurio pasireiškia simptomai, – vidutiniškai penkios dienos.

Ištyrus 23 Honkongo ligoninėse gydytus koronavirusu užsikrėtusius pacientus paaiškėjo, kad infekuotojo virusinis potencialas, t. y. jo organizme esančių ir į aplinką nuo jo pasklindančių virusinių dalelių kiekis, piką pasiekia per pirmą savaitę nuo simptomų pasireiškimo. Vėliau tas potencialas palaipsniui nuslūgsta.

Palyginimo dėlei galima paminėti, kad SARS sergantys pacientai daugiausia virusų paskleidžia 7–10 akivaizdžiais simptomais pasireiškiančios ligos dienomis.

Panašius rezultatus davė Kinijos Guangdžou mieste atliktas tyrimas. 94 pacientų mėginių analizė parodė, kad didžiausia grėsmė nuo jų užsikrėsti kyla tada, kai simptoma dar tik ima reikštis ar netgi kiek anksčiau.

Tikėtina, kad vaikai – besimptomės būklės viruso platintojai

Viena iš galimų jokių simptomų neturinčių, bet virusą platinančių asmenų grupių gali būti vaikai. Bent kol kas koronaviruso sukelta liga vaikai perserga lengviausiai. Nors pasireiškiantys simptomai – visiškai nežymūs, tai anaiptol nereiškia, kad vaikai negali skleisti viruso.

Neseniai žurnale „The Lancet“ buvo aprašytas tyrimas, pagrįstas 36 vaikų stebėsena ir jų mėginių analize. Visi vaikai buvo gydomi Kinijos ligoninėse. Koronavirusinė infekcija jiems buvo nustatyta sausio 17–kovo 1 dienomis. Net pusė tų vaikų persirgo ypač lengvai, nepatirdami beveik jokių simptomų.

Dar vienas kol kas nerecenzuotas tyrimas parodė, kad iš 700 koronavirusu Kinijoje užsikėtusių vaikų 56 proc. patyrė tik minimalius simptomus arba nejuto apskritai jokių simptomų.

Johnas Williamsas, vaikams būdingų infekcinių ligų specialistas iš Pitsbergo universiteto Medicinos centro, transliuotojui ABC pasakė, kad besimptomės infekcijos tarp vaikų – gana įprastas reiškinys. J. Williamsas taip pat paminėjo, kad atvejai, kai infekcinėmis ligomis sergantys vaikai nepatiria jokių simptomų, sudaro 10–30 proc.

Kaukės gali sumažinti viruso plitimą nuo ikisimptomės būklės asmenų

Sveikiems visuomenės nariams PSO ir CDC dar nerekomendavo einant į viešumą užsidėti kaukes. Apsaugines veido priemones kol kas privalo dėvėti tik sveikatos priežiūros darbuotojai.

Tačiau Baltieji rūmai neseniai paskelbė naują, CDC gairėmis pagrįstą potvarkį, kuriuo amerikiečiai raginami dėvėti medžiagines kaukes, kai tenka būti viešumoje.

Galima spėti, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios nurodymai buvo sugriežtinti, – ikisimptomės būklės, kaip pačios grėsmingiausios, išaiškinimas.

Anthony Fauci, JAV Nacionalinio alerginių ir infekcinių ligų instituto direktorius, kabėdamas su CNN patikino, jog einama prie to, kad visi privalės nešioti kaukes, jei tik nekils pavojaus, kad jų pritrūks sveikatos priežiūros darbuotojams.

A. Fauci pridūrė, kad tokie reikalavimų pakeitimai yra neabejotinai svarbūs, ypač kai paaiškėjo, jog infekciją gali platinti ir jokių simptomų nepatiriantis individas, t. y. nekosintis, nečiaudintis ir nesloguojantis, trumpai tariant, iš pažiūros sveikas žmogus.

Aišku, būtina paminėti, kad apsauginė veido kaukė apsaugo ne žmogų, kuris ją užsidėjęs, o aplinkinius nuo to žmogaus skleidžiamų mikrobų. Rekomendacijos nešioti kaukes logika pagrįsta prielaida, kad kiekvienas pilietis gali būti infekuotasis, tik šito nežinoti.