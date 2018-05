Kinų savanoriai paliko virtualią Mėnulio bazę

Oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“ savo interneto svetainėje transliavo, kaip potencialūs astronautai išeina iš savo laikinų namų, kuriuose buvo sukurta sąlygas Mėnulyje atitinkanti aplinka. Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip studentai su kaukėmis ir mėlynais teniso marškinėliais išeina iš uždaro modulio su jame išaugintų vaisių ir daržovių, įskaitant braškes ir morkas, krepšiais. Tai buvo jau antra šios grupės „kadencija“ 160 kv. m modulyje „Yuegong 1“ („Mėnulio rūmai 1“), Pekine įsikūrusio universiteto „Beihang“ miestelyje. Anksčiau jie ten gyveno 60 dienų. Tarp pirmosios ir antrosios „kadencijų“ 200 dienų modulyje praleido kita keturių studentų grupė. Susiję straipsniai: Kaip kosmose keičiasi žmogaus kūnas: veidas atrodo kitaip ir padidėja vėžio rizika Saulės sistemos pakraštyje pastebėtas neįprastas asteroidas Savanoriai gyveno ilgalaikės kosmoso misijos sąlygomis, visiškai atriboti nuo išorinio pasaulio. Modulyje žmonių gyvybinės veiklos atliekos utilizuojamos biofermentacijos procesu, o eksperimentiniai javai ir daržovės auginami panaudojant maisto ir atliekų šalutinius produktus. „Mėnulio rūmuose“ yra du augalų auginimo skyriai ir patalpa gyventi: 42 kv. m su keturiomis miegamosiomis kabinomis, bendru kambariu, vonia, atliekų perdirbimo patalpa ir gyvūnų laikymo patalpa. Sėkmingas 105 dienų bandymas buvo atliktas 2014 metais. Manoma, kad Kinija savo pirmųjų astronautų į Mėnulį nenusiųs dar mažiausiai dešimtmetį. Tačiau aptariamu projektu siekiama padėti šaliai parengti tyrinėtojus ilgesniam gyvenimui Mėnulio paviršiuje. Kinija kariškių vadovaujamai savo kosmoso programai skiria milijardus dolerių ir tikisi kokį nors gyvenamą priešakinį postą Mėnulyje turėti iki 2022 metų.

