Kinų mokslininkai pastebėjo keistą fenomeną: ar akiniai gali apsaugoti nuo COVID-19?

Vienoje ligoninėje Suižou, esančioje visai netoli Uhano, kuriame ir prasidėjo COVID-19 pandemija, buvo gydomi 276 šia infekcija sergantys žmonės. 6 % jų nešiojo akinius. Nieko keisto, tiesa? Provincijoje, kurioje yra ši ligoninė, akinius nešioja apie 32 % žmonių. Akiniai nepalengvino sergančiųjų ligos - jie sirgo lygiai taip pat sunkiai kaip ir tie, kurie akinių nenešiojo. Tačiau jų tiesiog buvo žymiai mažiau nei kitų.

Kaip tai gali būti? Na, SARS-CoV-2 virusas į organizmą patenka per gleivinę. Taigi, juo galima užsikrėsti ir per akis. Būtent dėl to su COVID-19 pacientais dirbantys medikai naudoja apsaugos priemones, kurios dengia visą veidą, įskaitant akis. Ir būtent dėl to tarp rekomendacijų visada rasite eilutę, perspėjančią neliesti veido.

Tai kodėl akinių nešiotojai rečiau serga COVID-19? Mokslininkai mano, kad būtent dėl to, kad jie neliečia savo akių. Be to, nors paprasti akiniai nėra laikomi apsauginiais, jie vis tiek sudaro barjerą, saugantį nuo kitų žmonių skleidžiamų potencialiai užterštų lašelių.

Tačiau mokslininkai perspėja nelaikyti paprastų akinių apsauginiais. Tikri apsauginiai akiniai dengia didesnę veido dalį, jie prisispaudžia prie odos ir yra naudojami visiškai kitaip. Nors šis tyrimas neatsižvelgė į skirtingą akinių formą, šiuolaikiniai akiniai yra pakankamai maži ir uždengia labai nedidelę veido dalį. Mokslininkai teigia, kad vis tiek nerekomenduoja naudoti paprastų akinių kaip apsauginės priemonės nuo COVID-19.

Tiesą sakant, kai kuriems žmonėms akiniai tik padidina COVID-19 ligos riziką. Kai kurie akinių nešiotojai dažnai akinius nusiima, kad pasikasytų nosį ar pasikrapštytų akis. Tai, žinoma, tik padidina infekcijos riziką.

Mokslininkai ketina tęsti tyrimus, siekdami išsiaiškinti priežastinį ryšį tarp akinių nešiojimo ir mažesnio sergančių akinių nešiotojų skaičiaus.