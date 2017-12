Centrinėje Hunano provincijoje rastame lentelių rinkinyje yra imperatoriaus Qin Shihuango (Čin Šihuango) įsakymas visoje šalyje ieškoti gyvenimo eliksyro ir vietos vyriausybių atsakymai, sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Xinhua“. Hunano archeologijos instituto mokslininkas Zhang Chunlongas (Džang Čunlongas) sakė, kad imperatoriaus įsakymas buvo pasiekęs net pasienio regionus ir atokius kaimus. Tai, kad Qin Shihuangas buvo apsėstas minties apie amžinąjį gyvenimą, buvo gerai žinoma: jis šiaurinėje Šaansi provincijoje sau pastatydino didžiulį požeminį mauzoliejų su beveik 8 tūkst. terakotinių karių, kurie turėjo jį saugoti pomirtiniame gyvenime. Susiję straipsniai: Kinai rado būdą, kaip panaudoti pandų išmatas Jūrų monstrai: didžiausias pasaulyje povandeninis laivas buvo pasiųstas ir į Baltijos jūrą Studijuodami 36 tūkst. medinių lentelių su įrašais, kurios 2002 metais buvo rastos šulinio dugne Hunano provincijoje, archeologai aptiko ne tik imperatoriaus įsakymą surasti „gyvenimo eliksyrą“, bet ir sutrikusių vietos administratorių atsakymus. Pasak „Xinhua“, vienas kaimas, kažkoks Dusiangas, imperatoriui pranešė, kad jam nepavyko rasti stebuklingojo gėrimo, bet paieškos tęsiamos. Kita vietovė, „Langja“, pranešė, kad galbūt tam tiktų „viena žolė nuo laimę nešančio vietos kalno“. Qin Shihuango nemirtingumo paieškos baigėsi nesėkme: jis mirė 210 metais prieš mūsų erą, valdęs 11 metų. Qin dinastija, garsėjanti knygų deginimu ir intelektualų egzekucijomis, paklojo pamatus Kinijai, kaip suvienytai valstybei, kuri gyvuoja jau du tūkstantmečius.

