JAV federalinės vyriausybės finansuojama organizacija „The Aerospace Corporation“, naudojanti JAV Strateginių pajėgų štabo (USSTRATCOM) duomenis, sausio 10 dieną paskelbė prognozę, kad 8,5 tonos sverianti stotis į atmosferos tankiuosius sluoksnius gali įskrieti maždaug vasario 22 dieną. Šiuo metu neturima duomenų, ar stotis yra valdoma. Jeigu „Tiangong 1“ trajektorija nekontroliuojama, labiausiai tikėtina, kad stoties nuolaužos gali nukristi Žemės rutulio srityse, esančiose nuo 42,7 laipsnio šiaurės ir pietų platumos. Į šią zoną dalis pietinių Europos valstybių, Jungtinių Valstijų, dauguma Pietų Amerikos šalių, Afrika, Australija, Artimieji Rytai, Pietų ir Pietryčių Azija. Lietuva ir kitos šiaurinės Europos šalys į šią sritį nepatenka. Susiję straipsniai: Kinai ruošiasi į kosmosą skristi lėktuvu Ar galima čiaudėti kosmose? Atsakymas nėra toks paprastas, kaip atrodo Jeigu Pekinas tebeturi galimybę valdyti skrydžio teritoriją, specialistai gali mėginti nukreipti stotį susinaikinti virš atokių vandenynų teritorijų. Galimo stoties nuolaužų kritimo laikas ir vieta bus tikslinama, artėjant numatomai šio įvykio datai. „Tiangong 1“ buvo iškelta į orbitą 2011 metų rugsėjo 29 dieną. Per eksploatavimo laiką joje dukart lankėsi Kinijos astronautų įgulos.











