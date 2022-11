Teigiama, kad avių banda šitaip ratus suka jau daugiau nei 10 dienų, o tai labai išgąsdino ūkio savininkus.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK