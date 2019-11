Kaip praneša „Ars Technica“, pirmoji raketos pakopa grįžo į Žemę ir trenkėsi į žmonių gyvenvietę.

Ji iki pamatų sugriovė pastatą ir aplinkinės teritorijos paskendo tirštuose, toksiškuose dūmuose.

As the old saying goes, what goes up must come down by smashing into a building, cause significant damage to it and light it on fire.