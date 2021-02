Kiek spalvų matote šiame atvaizde? Štai ką dėl internetą suskaldžiusios iliuzijos sako mokslas

Anot scienalert.com, vasarį tviteryje buvo paskelbta nuotrauka, vaizduojanti klasikinę optinę iliuziją, su klausimu “Kiek spalvų čia matote“. Nuotrauką paskelbęs žmogus sakė matąs tris. Kitų žmonių atsakymai buvo įvairūs, kai kurie matė net 17 spalvų. Po nuotrauka atsirado dešimtys tūkstančių komentarų ir užvirė karšta diskusija, koks skaičius yra teisingas.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ