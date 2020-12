Kiek reikia sniego, kad būtų oficialiai galima kalbėti apie baltas Kalėdas?

Anot Nacionalinės orų tarnybos (NWS), atsakymas yra... mažiausiai 2,5 centimetro storio sniego sluoksnis gruodžio 25-osios rytą. Skirtingai nei mano daugelis, šis sniego kiekis neturi būti šviežiai iškritęs Kalėdų ar Kūčių dieną. Jeigu sniegas iškrito prieš kelias dienas ar savaites ir išliko iki Kalėdų, tokias Kalėdas irgi techniškai galima vadinti baltomis, rašo livescience.com.

Kodėl reikia būtent 2,5 centimetro storio sniego sluoksnio? „Mes (JAV meteorologai) sniego sluoksnio storį matuojame iki artimiausio colio“, – sakė La Kroso miesto Viskonsino valstijoje NWS meteorologas Jeffas Boyne‘as. Jo teigimu, vieno colio (2,5 cm) sniego sluoksnio pakanka uždengti žolę ir kitus paviršius. Mažesnis sluoksnis sukurtų margų, o baltų Kalėdų nuotaiką.

Bet kodėl iš viso kiekvienais metais taip karštai svajojame apie baltas Kalėdas? Atsakymą sufleruoja kalendorius ir klimatas. Šiaurės ašigalyje žiemos saulėgrįža arba pirmoji astronominės žiemos diena yra tarp gruodžio 21 ir 22. Prieš pat Kalėdas. Kadangi Kalėdos švenčiamos žiemos sezonu, kuriam būdingas šaltis ir sniegas, mes natūraliai jas siejame su sniegu.

Taip pat manoma, kad baltų Kalėdų tradicijos šaknys veda į Mažąjį ledynmetį – šalto klimato šiauriniame pusrutulyje laikotarpį maždaug tarp XVI ir XIX amžių, kaip skelbia Pasaulinė aplinkos kaitos enciklopedija. Šiuo laikotarpiu vidutinė žiemos temperatūra Europoje ir Šiaurės Amerikoje buvo dviem laipsniais pagal Celsijų žemesnė nei įprastai. Šaltis ir sniegas tais laikais buvo toks įprastas kasdienio gyvenimo dalykas, kad ant užšalusių upių ir ežerų, anot Londono muziejaus, buvo rengiamos šalčio šventės.

Europoje visa tai galiausiai kultūriškai imta sieti su Kalėdomis, ypač po to, kai buvo išleisti tokie kūriniai kaip Charleso Dickenso „A Christmas Carol“ ir Clemento Clarke‘o Moore‘o „It was the Night Before Christmas“. Šie Mažojo ledynmečio laikotarpio pabaigoje visame pasaulyje išpopuliarėję kūriniai žmonėms įteigė mintį, kad per Kalėdas turi būti sniego.

Ar šios amžių senumo tradicijos dar ilgai išliks mūsų gyvenime? J. Boune‘as mano, kad taip. „Daugumai žmonių patinka baltos Kalėdos. Jei tik jiems nereikia per jas kažkur važiuoti“, – pajuokavo jis.