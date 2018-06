Be maisto žmogus gali išgyventi daugiau nei tris savaites. Mahatma Gandhis išgyveno nieko nevalgęs 21 dieną, tačiau vanduo – kas kita, rašo „The Business Insider“.

Vanduo sudaro mažiausiai 60 proc. suaugusio žmogaus organizmo, kiekvienai gyvai ląstelei mūsų kūne reikia vandens, kad ji gerai funkcionuotų. Vanduo veikia kaip lubrikantas, sutepantis mūsų sąnarius, padeda reguliuoti kūno temperatūrą ir šalinti iš organizmo atliekas.

Žmogus be vandens ilgiausiai gali išgyventi savaitę, rodo mirštančių žmonių, kurie nebevalgo ir nebegeria, stebėjimai, sakė Džordžo Vašingtono universiteto biologijos profesorius Randallas K. Packeris.

Tiesa, savaitė – „dosnus įvertinimas“, iš tiesų labiau tikėtina – trys ar keturios dienos, ypač jei karšta.

„Be vandens, lauke esant vidutinei temperatūrai, galima ištverti 100 valandų, – teigė Duke‘o universiteto atstovas Claude‘as Piantadosi. – Jeigu yra vėsiau, galima ištverti kiek ilgiau, o jei kaitina saulė, mažiau.“

Dehidratacijos grėsmė

Mūsų organizmas nuolat netenka skysčių, todėl stiklinės vandens per dieną tikrai neužtenka papildyti vandens atsargas. Vandens mes netenkame prakaituodami, apsilankę tualete ir net kvėpuodami.

„Ekstremaliomis aplinkybėmis, prakaituodamas suaugęs žmogus gali netekti nuo litro iki pusantro skysčių per valandą, – sakė R. K. Packeris. – Jeigu prarasti skysčiai nėra kompensuojami, organizme sumažėja bendras skysčių kiekis ir, kas yra pavojingiausia, sumažėja kraujo kiekis.“

Kai kūne yra per mažai kraujo, kraujospūdis krenta iki tokio lygio, kuris gali būti mirtinas. Be to, kai nustojame prakaituoti, pakyla kūno temperatūra.

Dehidratacija, kai „netenkama daugiau nei 10 proc. kūno svorio yra pavojinga sveikatai“, – pabrėžė Ročesterio universiteto medicinos centro ekspertai ir pridūrė, kad „nesiėmus veiksmų žmogus gali mirti“.

Šiek tiek vandens mes gauname su maistu, „tačiau geriamasis vanduo yra pagrindinis ir geriausias vandens šaltinis“, – nurodoma JAV nacionalinių sveikatos institutų tinklalapyje.

Palaikyti skysčių balansą organizme padeda ir kiti gėrimai, kaip antai, sultys ar pienas.