Kardifo universiteto mokslininkai sukūrė naują metodą, įgalinantį automatinį, be to, mažiau nei sekundę trunkantį kibernetinių incidentų aptikimą ir nutraukimą kompiuteriuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose. Visiškai kitaip pritaikius dirbtinio intelekto teikiamas galimybes, pavyko sukurti technologiją, veiksmingai nuo sugadinimo apsaugančią net 92 proc. kompiuteryje saugomų duomenų, o identifikuotą kenkimo programą pašalinančią vos per 0,3 sekundės.