Keturios naudingos išmaniosios programėlės turintiems šunis: atpažįsta veislę, moko gerų manierų ir triukų

Jūsų dėmesiui – Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pristato penkis išmanius sprendimus, kurie padės auginti ir prižiūrėti mylimus šunis dar lengviau ir paprasčiau.

1. Išmanūs šuniški pasivaikščiojimai

Ilgi pasivaikščiojimai gamtoje naudingi tiek jums, tiek jūsų keturkojui. Žmonėms yra sukurta daugybė išmanių prietaisų ir programėlių, skaičiuojančių per dieną surinktus žingsnius. Dabar tokią programėlę gali turėti ir jūsų šuo. Išmanus įrankis „Tractive Dog Walk“ padės užfiksuoti kasdienius pasivaikščiojimus su savo augintiniu.

Sukūrę savo ir augintinio profilius, programoje galėsite sekti šuns fizinio aktyvumo statistiką – nueitą atstumą, laiką ir maršrutą. Šie duomenys padės įvertinti ar su savo šunimi vaikštote pakankamai ir paskatins kaskart nužingsniuoti dar daugiau.

Kiekvieno pasivaikščiojimo metu taip pat galėsite įamžinti gražiausias akimirkas ir pasidalinti nuotraukomis bei atrastais maršrutais su savo draugais ir šeima.

Programėlės šunų savininkams © Unsplash

2. Išmokykite savo augintinį gerų manierų

Kiekvienas, auginantis šunį, nori, kad jis gražiai elgtųsi viešumoje ir mokėtų bent kelias paprastas komandas. To išmokyti šuniuką galima ir namuose. Čia padės lietuvių sukurta ir šunų augintojų visame pasaulyje pamėgta dresūros aplikacija „Dogo“.

Pamokų ciklas prasideda nuo pačių paprasčiausių užduočių, o jas įveikus – pereinama prie sudėtingesnių. Čia rasite daugiau nei 100 skirtingų pratimų šunims. Taip pat programoje gausu vertingų patarimų apie šunų auklėjimą, padykusį elgesį, pasiruošimą treniruotėms, šuns motyvaciją ir pratimų naudą. Ypač patogu tai, kad aplikacija gali atsiųsti jums priminimus apie treniruočių laiką arba iš anksto suplanuotus pasivaikščiojimus lauke.

Be to, programėlėje yra integruotas profesionalių dresuotojų dažnai naudojamas klikeris – garsinis signalas, pranešantis šuniui, kad jis yra apdovanojamas už gerai atliktą užduotį. Šis įrankis padės paskatinti šuniuką ir leis greičiau išmokti įvairių komandų. Tuo tarpu aplikacijos „Premium“ narystė suteikia galimybę bendrauti su profesionaliais treneriais ir gauti jų įvertinimą bei įžvalgas apie tai, kaip sekasi jūsų augintiniui.

3. Sužinokite šuns veislę

Visiems šunų mylėtojams pravers smagi ir interaktyvi programėlė „Dog Scanner“. Jos užduotis – padėti nustatyti bet kokio šuns veislę. Programa veikia labai paprastai. Nufotografuokite šunį arba įkelkite jo nuotrauką ar vaizdo įrašą iš savo telefono galerijos, o aplikacija akimirksniu identifikuos jo veislę.

Išmanus įrankis, naudodamas pažangų dirbtinį intelektą, geba atskirti net šunis mišrūnus, o iš viso programoje yra daugiau nei 370 skirtingų šuns veislių. Čia taip pat rasite daug naudingos ir išsamios informacijos apie kiekvieną veislę. Pavyzdžiui, galėsite sužinoti apie jos kilmę ir istoriją, peržiūrėti nuotraukas, paskaityti apie pasirinkto šuns savybes ir charakterį.

Aplikacija bus įdomi tiek norintiems sužinoti savo augintinio veislę, tiek siekiantiems geriau susipažinti su kitomis šunų veislėmis. Čia galėsite bendrauti ir dalintis nuotraukomis su draugiška programėlės vartotojų bendruomene.

Be to, nuskenuoti ir įvertinti galėsite ne tik šunį, bet ir... save ar savo draugą. Įkėlę žmogaus nuotrauką, per kelias sekundes sužinosite į kokios veislės šunį jis panašiausias.

4. Nauji triukai

Jei norite išmokyti savo šunį tokių triukų, kaip rankos paspaudimas, pabučiavimas, šokinėjimas, durų atidarymas ir uždarymas, ar net važiavimas riedlente, išbandykite puikiai vertinamą aplikaciją „Puppr – Dog Training & Tricks“.

Čia triukus su savo augintiniais demonstruoja viena geriausių šunų instruktorių pasaulyje Sara Carson.

Aplikacijoje rasite tiek išsamius visų triukų aprašymus, tiek vaizdo instrukcijas, kuriose žingsnis po žingsnio paaiškinama, kaip išmokyti šunį atlikti vieną ar kitą komandą. Čia bus patogu stebėti savo augintinio progresą, o tam, kad mokytis būtų dar smagiau, už išmoktas pamokas jums bus suteikiami specialūs užbaigtų kursų ženkliukai ir apdovanojimai.

Programėlės šunų savininkams © Unsplash

Išmanūs daiktai jūsų augintiniui: nuo išmaniojo antkaklio iki automatinės maisto šėryklos

Technologijų kompanijos jau ne vienerius metus kuria išmaniuosius žaislus, robotus bei įvairius dėvimus įrenginius šunims ir kitiems mylimiausiems namų augintiniams. Tarp populiariausių šunims skirtų prietaisų yra išmanieji pavadėliai ir antkakliai. Jie veikia panašiu principu kaip sporto apyrankės – skaičiuoja augintinio aktyvumo laiką, įveiktą atstumą ar sudegintas kalorijas.

Tokių įrenginių aplikacijas netgi galite susieti su šeimininko sveikatos programėle ir palyginti, kas yra sportiškesnis. Vis daugiau dėmesio sulaukia ir išmaniosios šėryklos arba maisto dozatoriai, kurie automatiškai pateikia reikiamą maisto kiekį iš anksto nustatytu laiku, atsižvelgiant į augintinio amžių, svorį ir aktyvumą.

Toks išmanus maitinimas ir jo valdymas per mobiliojo telefono programėlę padeda geriau suprasti šuns maitinimosi įpročius, nustatyti jam tinkamo dydžio porcijas ir apsaugoti jį nuo persivalgymo.

Augintiniams taip pat yra kuriami muzikos grotuvai, išmanieji guoliai, vaizdo kameros, GPS sekikliai, skanėstų įrenginiai ir net specialūs robotai, mėtantys kamuoliukus jūsų šuniui.