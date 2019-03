„Indija turi pakankamai daug naujausių technologijų, kurios yra labai perspektyvios. Tačiau dėl didelio gyventojų skaičiaus daug galimybių nepasitaiko arba žmonės tiesiog nespėja jomis pasinaudoti, todėl jos yra itin ribotos. Būtent dėl to tikiuosi rasti savo vietą čia, Europoje“, – pranešime spaudai tikina K. Subbarayadu.

Šiandien jis džiaugiasi gyvenimu Lietuvoje ir kasdien gaunamais naujais potyriais. Lietuva, anot vaikino, gera šalis, turinti puikias vietoves, kaimo apylinkes, nuostabias upes, prie kurių vasarą galima leisti laiką mėgaujantis gamtos grožiu.

„Žinoma, patinka ir tos „kaulus šaldančios“ žiemos – pripratus, su jomis tikrai galima susidoroti“, – juokauja KTU Cheminės technologijos fakulteto (CTF) magistrantūros studentas.

Naujos ir asmenybę keičiančios patirtys

Indas pasakoja, kad atvykti į Lietuvą nusprendė susipažinęs su siūlomomis studijų programomis ir įsitikinęs, kad KTU CTF magistrantūros studijų programa Maisto mokslo ir sauga atitinka jo poreikius ir išsikeltus reikalavimus.

„Be to, Lietuvoje studijų kaina, palyginus su kitomis Europos šalimis, yra žymiai mažesnė, – teigia jis. – Labai vertinu bei džiaugiuosi ir studijų programos modulių įvairovę – tai suteikia man daugybę skirtingų įžvalgų maisto mokslo atžvilgiu“.

Nors didžiąją laiko dalį Kiranas praleidžia atlikdamas mokslinius tyrimus laboratorijose, laisvalaikiu jis stengiasi mėgautis kiekviena svečioje šalyje praleista minute.

„Turiu gana mažai laiko poilsiui, todėl stengiuosi užtikrinti, kad kelionės, įvairių dalykų mokymasis, maisto gaminimas, pažintys su naujais žmonėmis teiktų man džiaugsmą ir malonumą“, – sako vaikinas.

Tuo tarpu vertindamas kultūrinius indų ir lietuvių skirtumus jis pastebi, jog žmonės Lietuvoje kur kas atviresni, laisvesnio požiūrio, o vieni su kitais elgiasi pagarbiai.

„Lietuva iki šiandien man suteikė daug naujų ir gražių potyrių, gyvenimo draugų. Ir dar daugiau – tapau atkaklesnis ir kantresnis susidurdamas su kasdien kylančiais iššūkiais. Būdamas čia išmokau gyventi savarankiškesnį gyvenimą“, – atskleidžia Kiranas.

Pakeliui į produktų rinką – naujas ekologiškas produktas

Kiranas Subbarayadu sukūrė ekologišką grikių gėrimą © KTU archyvas





Aktyvus KTU CTF studentas jau spėjo įsilieti ir į lietuviškąją darbo rinką – įmonėje „Ekofrisa“ dirba Naujų maisto produktų vystymo technologu – kuria naujus maisto produktus ir receptus.

Kiranas pasakoja, kad viskas prasidėjo praėjusių metų pavasarį, kuomet renginio „Technorama“ metu pristatė savo sugalvotą ir kurtą maisto produktą – ekologišką grikių gėrimą.

„Tai pačiai įmonei, kurioje dabar dirbu, patiko mano produktas, todėl gavau apdovanojimą, – prisimena vaikinas. – Buvau susidomėjęs šio produkto pristatymu rinkoje, dėl to pasikalbėjau su įmonės direktoriumi apie galimybę vasarą atlikti praktiką. Mane priėmė, o po viso ten praleisto laiko, tiek aš, tiek įmonė buvo laiminga galėdama pasiūlyti man progą dirbti kartu“.

Ekologiškas grikių gėrimas, kaip sako Kiranas – mišinys su įvairiomis sveikatai naudingomis medžiagomis, kurios lengvai pasisavinamos organizmo: jis susideda iš skrudintų grikių miltų, ekologiškų anakardžių riešutų ir cukranendrių cukraus. Mišinyje yra reikiamas kiekis proteino ir mikroelementų, kurie yra žmogaus imuninės sistemos pagrindas.

„Dėka baltymų lengviau auginti kūno raumenis, be to, jie padeda sumažinti kraujyje esančio cukraus kiekį. Grikių maistinė vertė yra žymiai didesnė nei daugelio kitų grūdinių kultūrų. Kadangi tai ekologiškas produktas be glitimo, tai itin naudinga vartotojų sveikatai“, – teigia K. Subbarayadu.

Idėja sukurti tokį produktą jam kilo prisiminus vaikų mitybą Indijoje: šalyje motinos paauglystėje vaikams paprastai ruošia patiekalus iš sorų, grūdų ir lęšių, o tai esą padeda užtikrinti gerą sveikatą.

Ekologiškas grikių gėrimas jau paruoštas gamybai ir, pasak Kirano, rinkoje pasirodys šių metų viduryje.

Europos greitu metu palikti nežada

Kol kas K. Subbarayadu patenkintas tiek studijomis, tiek darbu Lietuvoje: dauguma kolegų kalba angliškai, todėl jis džiaugiasi galėdamas bendrauti ir dirbti kartu. „Kiekvienas pasitinka mane su šypsena veide – labai šiltai ir draugiškai“, – sako jis.

Dar viena Kiranui darbe patinkanti smulkmena, kuri Indijoje itin reta – bendri pietūs su kolegomis.

„Visi darbuotojai pietauja kartu su įmonės direktoriumi, tuo pačiu dalindamiesi įvairiais maisto produktais, idėjomis ir pan. Tai labai retai nutinka Indijoje, – tikina vaikinas. – Labiausiai patinka tai, kad su kiekvienu darbuotoju yra elgiamasi vienodai, nepriklausomai nuo to, kokį jie dirba darbą ir už ką yra atsakingi“.

Visgi kartu prie džiaugsmo ir smagumo, anot jo, prisideda ir atsakomybė kurti naujus produktus: „Nors tai pati įdomiausia, bet sudėtingiausia ir daugiausia iššūkių kelianti dalis. Bet gyvendamas Lietuvoje pakeičiau savo požiūrį. Supratau, kad viską, ką gyvenimas man pateikia, reikia priimti – tiek geriausia, tiek blogiausia“.

Pabaigęs mokslus Kiranas planuoja toliau plėsti savo akiratį ir ieškoti darbo kitoje Europos šalyje. Todėl toli nuo gimtinės jis planuoja gyventi dar bent keletą metų.

„Taip pat turiu planų, susijusių su naujo startuolio kūrimu ekologiško maisto sektoriuje. Galbūt, jei pasitaikytų gera galimybė, pasilikčiau ir Lietuvoje“, – savo planais dalijasi indas K. Subbarayadu.