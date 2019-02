Teoriškai katastrofiški susidūrimai gali reikšmingai pakeisti planetos evoliuciją, tačiau iki šiol neturėjome jokių įrodymų, kad tokie reiškiniai kur nors vyksta. Dabar pateikta dviejų egzoplanetų duomenų analizė rodo, kad viena iš jų jaunystėje greičiausiai patyrė katastrofišką smūgį.

Planetos Keplerio-107b ir Keplerio-107c yra toje pačioje sistemoje ir sukasi labai arti savo žvaigždės – b vieną ratą apsuka per kiek daugiau nei tris Žemės dienas, c – per penkias. Jų spinduliai yra beveik vienodi, pusantro karto didesni, nei Žemės. Abiejų planetų tankis yra labai didelis: planetos b – panašus į Žemės, o c – dvigubai didesnis. Tai yra viena iš tankiausių žinomų egzoplanetų. Akivaizdu, kad didelę jos masės dalį sudaro metalinis branduolys.

Bet kodėl taip skiriasi planetų b ir c tankiai? Skirtumo negalima paaiškinti skirtingomis formavimosi sąlygomis, nes abi planetos susiformavo toje pačioje sistemoje. Nepadeda ir žvaigždės spinduliuotė: ji galėtų nupūsti išorinius besiformuojančios planetos sluoksnius, bet tada tankesnė turėtų būti stipriau paveikta planeta b. Taigi vienintelis galimas paaiškinimas – stiprus smūgis, nudaužęs planetos c išorinius sluoksnius ir palikęs ją sudarytą beveik vien iš metalinio branduolio.

Tyrimo rezultatai publikuojami „Nature Astronomy“.