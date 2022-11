Kas sensta greičiau – vyrai ar moterys: po mokslininkų atlikto tyrimo – aiški išvada

Nuo XX amžiaus pradžios Vakarų pasaulyje vidutinė gyvenimo trukmė sparčiai ilgėjo. Tačiau taip susiklostė, kad moterų gyvenimo trukmė, vis dėlto, yra ilgesnė nei vyrų. Pavyzdžiui Suomijoje, moterys gyvena penkeriais metais ilgiau nei vyrai. Didžiausias gyvenimo trukmės skirtumas tarp skirtingų lyčių atstovų buvo užfiksuotas praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai moterys gyveno vidutiniškai 10 metų ilgiau nei vyrai.

Ir nors pastaruoju metu šis skirtumas sparčiai mažėja, mokslininkai naujausio tyrimo metu išsiaiškino, kad biologinio amžiaus skirtumas yra tarp to paties chronologinio amžiaus žmonių.

Tyrimo metu buvo nagrinėjami galimi biologiniai vyrų ir moterų senėjimo skirtumai. Tuo pačiu tirta, ar su gyvenimo būdu susiję veiksniai gali lemti gyvenimo trukmės ir biologinius senėjimo skirtumus. Šiame tyrime dalyvavo tiek jauni, tiek ir vyresnio amžiaus dalyviai.

Mokslinio tyrimo metu biologinis senėjimas buvo matuojamas pasinaudojant vadinamais epigenetiniais laikrodžiais. Epigenetinis laikrodis leidžia ištirti su gyvenimo trukme susijusius kintamuosius gyvo žmogaus organizme. Tokiu būdu biologinis žmogaus amžius yra nustatomas pagal kraujo mėginyje esantį DNR metilinimo lygį.

„Tyrimo metu nustatyta, kad vyrai yra biologiškai vyresni nei to paties chronologinio amžiaus moterys. Be to, paaiškėjo, kad dar labiau skiriasi vyresnių žmonių biologinis amžius“, – teigė Gerontologijos tyrimų centro Sporto ir sveikatos mokslų fakulteto doktorantė Anna Kankaanpää.

Akivaizdu, kad, pavyzdžiui, jei vyrai turėjo žalingų įpročių, pavyzdžiui, rūkė, dėl to ir buvo senesni už moteris. Tačiau šis atvejis negaliojo jauniems dvyniams – buvo pastebėtas senėjimo tempo skirtumas, kurio nepaaiškino su gyvenimo būdu susiję veiksniai.

„Savo tyrime taikėme ypatingą tyrimo metodą – lyginome priešingos lyties dvynių porų senėjimo greitį. Vyriškos lyties dvynys buvo maždaug vieneriais metais biologiškai vyresnis už moteriškos lyties dvynę. Šios poros augo toje pačioje aplinkoje ir dalijosi puse savo genų. Taigi, šį biologinio amžiaus skirtumą galima paaiškinti genetinių veiksnių skirtumais tarp lyčių ir teigiamu moteriškojo lytinio hormono estrogeno poveikiu sveikatai“, – tikino A. Kankaanpää.

Kaip teigia mokslininkai, pastaruoju metu sumažėjęs tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas tarp moterų ir vyrų iš dalies yra nulemtas vyrų, kurie vis rečiau turi žalingų įpročių, pavyzdžiui, nerūko.

Tyrime dalyvavo 21-42 ir 50-76 metų dvyniai. Su gyvenimo būdu susiję veiksniai, tokie kaip išsilavinimas, kūno masės indeksas, rūkymas, alkoholio vartojimas ir fizinis aktyvumas buvo vertinami naudojant klausimynus.

