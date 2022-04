Kanados astronautas užsimojo kosmose auginti kanapes: įgula negali apsvaigti, bet yra, kam to labai norėsis

Chrisas Hadfieldas, Kanados astronautas, dirbo ir rusų kosminėje stotyje „Mir“ ir Tarptautinėje Kosminėje Stotyje. Jis yra skridęs ir „Shuttle“, ir „Sojuz“ erdvėlaiviais. Tačiau dabar jo gyvenimas yra kitoks – Hadfieldas galvoja apie kanapes.

Ch. Hadfieldas siūlo auginti kanapes kosmose. Scanpix

Ch. Hadfieldas yra labai populiarus astronautas. Draugiška asmenybė jį pavertė socialinių tinklų žvaigžde. Tarptautinėje Kosminėje Stotyje jis įrašė ir muzikinį albumą – jis puikiai groja gitara. Kadaise internete paplito redaguota jo nuotrauka, kurioje Ch. Hadfieldas vaizduojamas laikantis kanapių maišelį. Ji, žinoma, buvo netikra, tačiau Ch. Hadfieldas iš tikrųjų galvoja apie kanapių auginimą kosmose.

Galbūt garsiausias šių laikų Kanados astronautas ir būtų norėjęs užtraukti suktinę Tarptautinėje Kosminėje Stotyje, bet to daryti griežtai negalima. „Jei kosminėje stotyje bus kokia avarija, tu tampi ugniagesių tarnyba. Negali būti apsvaigęs“, – teigia Ch. Hadfieldas. Ir iš tikrųjų, jokia pagalba į Tarptautinę Kosminę Stotį neatvyks, jei ten kils koks gaisras, todėl nedidelė įgula privalo išlikti žvali.

Kita vertus, Ch. Hadfieldas galvoja apie kosmoso turizmą, kai kada nors kosminėse stotyse bus ne tik profesionalai, bet ir turistai. Ne visi rūpinsis saugumu ir įrangos veikimu – kaip ir ne visi rūpinasi kruizinio laivo veikimu.

Ch. Hadfieldas siūlo auginti kanapes kosmose. Scanpix

„Kai populiacija bus pakankamai didelė, kai padėtis bus pakankamai stabili, žmonės norės išgerti. Žmonės norės žolės“, – teigia astronautas.

Taigi, Ch. Hadfieldas ruošiasi kosmoso turistams pasiūlyti būtent tai – žolės. Astronautas prisijungė prie kompanijos „BioHarvest“, kuri biologiniuose reaktoriuose – panašiuose į tuos, kuriuose auginama mėsa – ketina auginti aktyvias kanapių dalis. Ch. Hadfieldas mano, kad tai sukels revoliuciją kanapių auginime, nes bus galima auginti tik tas augalo dalis, kurios reikalingos rekreaciniam vartojimui. Tai leis sumažinti kanapių auginimui skiriamus resursus.

Be to, tokie bioreaktoriai leistų auginti kanapes ir mikrogravitacijoje – kosmose jos augtų netgi geriau. Tiesa, kol kas „BioHarvest“ galvoja tik apie medicinines kanapes ir augalus, kurie praverstų ypatingai ilgose kosminėse kelionėse. Be to, ūkininkavimas kosmose kada nors galėtų padėti išmaitinti ir augančią žmonių populiaciją Žemėje.

Tačiau galiausiai, aišku, kosmoso turistai galės užtraukti ir kosmose užaugintų kanapių suktines.

Ch. Hadfieldas siūlo auginti kanapes kosmose. Scanpix

Šaltinis: https://futurism.com/former-astronaut-cannabinoids-space