Kalba apie neva kriminalinę veiklą prieš žmoniją: feisbuke ėmė tikinti, kad ŽIV – visai nepavojingas

Sąmokslo teorijas skleidžiantiems lietuviams, atrodo, nepakanka kalbėti apie vakcinavimą, koronavirusą ar neva tai baisią 5G žalą. Dabar imta skleisti melagingą informaciją, kad ŽIV yra esą nepavojingas virusas, neva iš tiesų žmonės miršta ne nuo AIDS, o nuo prastos mitybos, onkologinių susirgimų, širdies ligų ar narkotikų sukelto išsekimo.

Melas



Tokia melaginga informacija imta dalinti sąmokslo teorijomis garsėjančioje feisbuko grupėje „Unfollow 15min.lt“.



Jo tyrimu duomenimis, ZIV virusas yra visiskai nepavojingas virusas nesukeliantis jokiu ligu. Mirstama yra nuo kitu kondiciju, kaip malnutricijos, vezio, imuno supresiniu ligu, sirdies ligu arba tiesiog nuo narkotiku sukelto organizmo issekimo. Testai taip pat buvo sukurti labai netikslus. Galiausiai testuoti pozityviai zmones mirdavo nuo paciu vaistu AZT, kurie buvo oficialiai paskirti FDA gydyti AIDS.

Kalba apie daktara Fauci ir kitus priklausantiems Nacionaliniam Institutui Virusologiniu ligu ir Pasaulinei Sveikatos Organizacijai, kurie prisidejo prie sio melo ir kriminalines veiklos pries zmonija. „Facebook“ grupė „Unfollow 15min.lt” Daktaras Robert Willner parases knyga “Deadly Deception” pasakoja apie ZIV virusa ir liga AIDS. Jis tvirtina, kad sis virusas nera perduodamas lytiniu budu, ar per krauja, tai irodo idurdamas infekuota adata sau i pirsta.Jo tyrimu duomenimis, ZIV virusas yra visiskai nepavojingas virusas nesukeliantis jokiu ligu. Mirstama yra nuo kitu kondiciju, kaip malnutricijos, vezio, imuno supresiniu ligu, sirdies ligu arba tiesiog nuo narkotiku sukelto organizmo issekimo. Testai taip pat buvo sukurti labai netikslus. Galiausiai testuoti pozityviai zmones mirdavo nuo paciu vaistu AZT, kurie buvo oficialiai paskirti FDA gydyti AIDS.Kalba apie daktara Fauci ir kitus priklausantiems Nacionaliniam Institutui Virusologiniu ligu ir Pasaulinei Sveikatos Organizacijai, kurie prisidejo prie sio melo ir kriminalines veiklos pries zmonija.

„Daktaras Robert Willner parases knyga “Deadly Deception” pasakoja apie ZIV virusa ir liga AIDS. Jis tvirtina, kad sis virusas nera perduodamas lytiniu budu, ar per krauja, tai irodo idurdamas infekuota adata sau i pirsta.

Jo tyrimu duomenimis, ZIV virusas yra visiskai nepavojingas virusas nesukeliantis jokiu ligu. Mirstama yra nuo kitu kondiciju, kaip malnutricijos, vezio, imuno supresiniu ligu, sirdies ligu arba tiesiog nuo narkotiku sukelto organizmo issekimo. Testai taip pat buvo sukurti labai netikslus. Galiausiai testuoti pozityviai zmones mirdavo nuo paciu vaistu AZT, kurie buvo oficialiai paskirti FDA gydyti AIDS.

Kalba apie daktara Fauci ir kitus priklausantiems Nacionaliniam Institutui Virusologiniu ligu ir Pasaulinei Sveikatos Organizacijai, kurie prisidejo prie sio melo ir kriminalines veiklos pries zmonija“, – rašo įrašė autorė, kalba neredaguota.

Prieš įrašo taip pat yra pridėtas ir nuoroda į „Youtube“ vaizo įrašą, kuriame yra 1994 metais vykusi ir daugiau nei valandą trukusi Roberto Willnerio spaudos konferencija. Būtent šios spaudos konferencijos teiginius ir cituoja melagingo įrašo autorė.

Melaginga informacija © Facebook

Visi šie melagingi teiginiai, kad ŽIV nėra pavojingas virusas, būtent remiasi R. Willnerio ir jo pirmtako Peterio Duesbergo pseudomoksliškais teiginiais. R. Willneris išgarsėjo kaip AIDS ligos neigėjas. Jis buvo medikas, kuris vėliau savo gyvenime nusprendė gilintis į alternatyviąją mediciną – tai medicinos sritis, kuri neva gydo moksliniais tyrimais neparemtomis tradicijomis.

1990 metais R. Willneris neteko mediko licenzijos dėl įvairių medicininiais tyrimais neparemtų teiginių ir bandymo AIDS pacientą gydyti ozono terapija. Ši nemedicininė terapija JAV yra uždrausta.

Netekęs mediko licenzijos, R. Willneris išleido feisbuko įraše minimą knygą „Deadly Deception: the Proof That Sex and HIV Absolutely Do Not Cause AIDS“ (liet. Mirtina apgaulė: įrodymai, kad seksas ir ŽIV visiškai nesukelia AIDS).

O štai 1994 metais jis surengė spaudos konferenciją, kurios metu neva sau įsidūrė su adata, kurią prieš tai naudojo ŽIV turintis asmuo.

Ir R. Willnerio, ir jo pirmtako P. Duesbergo teiginiai ne kartą buvo paneigti mokslinės bendruomenės.

Štai po R. Willnerio spaudos konferencijos 1994 metais JAV tarpdisciplininis antras labiausiai pasaulyje cituojamas mokslinis žurnalas „Science“ atliko 3 mėnesių trukmės tyrimą, kurio metu analizavo AIDS neigėjo P. Duesbergo publikacijas ir teiginius. Tyrėjai bendravo su 50 jį palaikančių asmenų, diskutavo ir su pačiu P. Duesbergu. Tyrimo rezultatai parodė, kad nors P. Duesbergas kelia provokuojančius klausimus, mokslininkai neranda įrodymų, kurie pagrįstu jo teiginį, kad dėl AIDS nėra kaltas ŽIV. Tyrėjai kritikavo P. Duesbergo argumentus, mat jie buvo selektyviai surinkti iš parankios mokslinės literatūros, P. Duesbergas vengė tyrimų, kurie neigė jo hipotezes. Jo argumentai buvo selektyviai sufabrikuoti.

ŽIV testas Shutterstock

Tačiau egzistuoja ir daugiau asmenų nei R. Willneris ar P. Duesbergas, kurie tikina, kad ŽIV nesukelia AIDS. Šie neigėjai yra labai susiskaldę: vieni teigia, kad ŽIV visai neegzistuoja, antri tikina, kad ŽIV testavimas yra netikslus, treti – kad ŽIV antikūniai lengvai paverčia virusą visai nepavojingu. Dar kiti tikina, kad nuo AIDS niekas nemiršta (kaip teigia melagingo feisbuko įrašo autorė) ir kad žmonės neva iš tiesų miršta nuo prastos mitybos, narkotikų ar vaistų, skirtų kovoti su AIDS.

Visi šie teiginiai jau prieš daugybę metų buvo paneigti įvairiausių mokslinių tyrimų, kurie buvo publikuoti prestižiniuose recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose.

Kaip informuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, ŽIV – tai žmogaus imunodeficito virusas. ŽIV sukelia AIDS – įgytą (akvizitinį) imunodeficito sindromą, pasireiškiantį įvairiomis (oportunistinėmis) infekcijomis, navikais ir kitomis ligomis.

ŽIV patekęs į žmogaus organizmą naikina baltuosius kraujo kūnelius (T-limfocitus), imuninėje sistemoje kontroliuojančius infekcijas. ŽIV infekcijai progresuojant imuninė sistema palaipsniui silpsta ir organizmas tampa nepajėgus apsiginti nuo infekcijų ar ligų.

Infekcijos šaltinis – ŽIV užsikrėtęs žmogus. Didžiausia ŽIV koncentracija randama kraujyje, makšties išskyrose, spermoje, motinos piene. ŽIV užsikrečiama tiesiogiai į kraują, per gleivines ar pažeistą odą patekus ŽIV užkrėstų organizmo skysčių. Seilėse, šlapime, ašarose, prakaite ŽIV koncentracija yra nedidelė, todėl nekelia užsikrėtimo pavojaus. Virusui imlūs visi žmonės. Specifinės imunoprofilaktikos priemonių nėra – vakcina dar tik kuriama.

Šaltiniai: