Kaip lietuviškuose pašto ženkluose pavaizduota šalies istorija? Pažvelkite į juos atidžiau – čia galybė įdomių paslapčių

Žvelgdami per Lietuvos pašto ženklų prizmę ir paanalizavę juose nupieštus vaizdus bei užrašus, nukeliautume per visą Lietuvos istoriją. Ten atsispindi mūsų valstybės kūrimasis, okupacijos, išsilaisvinimai, paliečiamos to meto svarbiausios temos. O pažvelgus atidžiau ir pastebėjus spaudos, perforacijos ar kitų klaidų ir pasidomėjus to priežastimis, staiga pakliūtume į detektyvo vertas ženklų klastojimo istorijas, pasibaigusias baudžiamosiomis bylomis.

Bet apie viską – nuo pradžių.