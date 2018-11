Tiek daug pasiekėme per palyginti trumpą laiką, tad belieka tik spėlioti, kaip atrodysime ir kaip gyvensime po tūkstančio metų.

Naujausiame „AsapSCIENCE“ epizode aptariami keli patys svarbiausi ir įdomiausi šiandienos mokslo proveržiai, neabejotinai lemsiantys, koks bus mūsų ateities gyvenimas. Pirmiausia mes, žmonės, turime rimtų priežasčių savimi didžiuotis – mūsų smegenys tokios nuostabios, jog joms negali prilygti net labiausiai pažengusios kompiuterinės sistemos.

2014 metais mokslininkai Japonijoje pasitelkė K kompiuterių (tai vieni iš galingiausių kompiuterių visame pasaulyje) ir pabandė simuliuoti smegenų veiklą. Norite tikėkite, norite ne, bet kiekiui informacijos, kurį per sekundę apdoroja mūsų smegenys, prireikė 705 tūkst. 24 branduolių procesoriaus, 1,4 mln. GB RAM atminties ir keturiasdešimties minučių. Kaip ten bebūtų, mes toli gražu ne visada lenkėme pačių sukurtas mašinas.

Mokslininkai prognozuoja, jog ateityje kompiuteriai informacijos apdorojimo sparta ne tik pasivys žmogaus smegenis, bet ir sukurs dirbtinį intelektą, galintį kalbėti, bendrauti, klausytis ir prisiminti. Belieka viltis, kad visa ta informacija ir jos pritaikymo potencialas nebus nukreipti prieš mus. Be to, kompiuteriams tampant vis panašesniems į žmones, pastariesiems teks turėti vis daugiau reikalų su robotais.

Specialistai sako, jog ateityje visi be išimties turėsime mažyčių robotų, dar vadinamų nanorobotais, kurie tiesiog gyvens mūsų kūne, spręs ten kylančias problemas ir padidins mūsų natūralias galias.

Transhumanizmas (būtent taip vadinama technologijų ir žmonių sinergija) pasirūpins, jog žmonių ne tik neberibos jokie biologiniai varžtai, bet ir jiems bus užtikrintos galimybės, apie kokias net nesapnavome.

Įdomu tai, kad technologijos turi potencialo drastiškai pakeisti ne tik mūsų kūnus. Ateityje mikroskopiniai robotai galės prireikus suformuoti pastatus ir taip pat greitai juos išardyti.

„Tik įsivaizduokite: išeinate į darbą, o jūsų namai išsiardo ir išsibėgioja, užleisdami vietą kitam projektui“, – samprotauja „AsapSCIENCE“.

Per ateinančius tūkstantį metų drastiškai sumenks mūsų planetoje vartojamų kalbų skaičius. Be to, keičiantis klimatui ir stiprėjant UV spinduliuotei, tamsesnė oda taps akivaizdžiu pranašumu.

Ekspertai pabrėžia ir dar vieną svarbų dalyką: jei norėsite išgyventi, privalėsite tapti žymiai aukštesni ir lieknesni.