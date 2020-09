Įstrigusios dainos fenomenas yra nepaprastai dažnas. Mokslininkai skaičiuoja, kad jį patiria 98 proc. žmonių. Nors vyrai ir moterys nuo mintyse įstrigusios dainos kenčia vienodai dažnai, moterys dėl to nervinasi labiau. Dažnai žmones erzina ne tai, kad mintyse nuolat girdima ta pati daina, o tai, kad kartojasi vienas jos segmentas.

Nors sakome, kad galvoje įstrigo daina, dažniausiai tai tėra 10–30 sekundžių ištrauka. Dažnai – priedainis ar kokia kita įsimintinesnė atkarpa. Dar daugiau – 73,7 proc. atvejų tai yra tik dainos žodžiai. 7,7 proc. atvejų tai yra tik muzika.

Ir dėl to nėra ko kaltinti. Tiesiog kai kurios dainos yra labai įsimintinos. Problema ta, kad pačios įsimintiniausios dainos yra pačios primityviausios, todėl žmonių minčių tinkluose dažniausiai įsipainioja jiems nepatinkančios dainos. Kartais prireikia vos kelių valandų, kad ta daina pasimirštų, tačiau kartais jos prisiminimas žmogų kamuoja ilgus metus.

Jean Harris, mergaičių mokyklos direktorė, išgarsėjusi po to, kai nužudė garsų kardiologą Hermaną Tarnowerį, bent 33 metus galvoje nešiojo Allano Robertso ir Doris Fisher dainą „Put the Blame on Mame“. Moteris tą dainą mintyse girdėdavo ir kalbėdamasi su kitais žmonėmis.

Ir tai yra šiek tiek keista. Vienas iš būdų pamiršti galvoje įstrigusią dainą yra minčių sutelkimas kitur. Pavyzdžiui, į pokalbį su kitais žmonėmis. Klausantis jų istorijų ir pasakojant savąsias tiesiog nelieka vietos kažkokiai smegenų muzikai.

Žmonės yra suradę ir kitų būdų pamiršti įstrigusias dainas. Pavyzdžiui, paklausyti „God Save the Queen“ ar paprastos „Happy Birthday“. Vakarų Vašingtono universiteto mokslininkai teigia, kad padeda ir galvosūkių sprendimas – smegenų pajėgumų sutelkimas į kitas užduotis gali padėti pamiršti įstrigusią dainą. Tuo tarpu Redingo universiteto mokslininkai siūlo pakramtyti gumą.